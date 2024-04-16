Американское космическое агентство НАСА ищет решение проблемы дороговизны транспортировки образцов с Марса на Землю. Первоначальный план транспортировки был сочтен слишком дорогим и сложным.

Соединенные Штаты являются лидером в международной гонке по сбору исследовательских образцов с Красной планеты, реализуя программу Mars Sample Return (в переводе с англ. «Возвращение образцов с Марса»). Однако последние месяцы выявили серьезные финансовые проблемы, которые вынуждают разрабатывать более простой и дешевый способ транспортировки.

Фото: НАСА Марсоход Perseverance в настоящее время пересекает дельту давно высохшей реки, которая когда-то впадала в кратер Езеро. Полученные ровером данные будут собираться с помощью специально разработанного спускаемого аппарата, который приземлится недалеко от места расположения Perseverance.

Посадочный модуль будет оснащен ракетой Mars Ascent Vehicle (MAV) и двумя дронами, во многом напоминающими легендарный летательный аппарат Ingenuity.

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После того, как Perseverance перенесет образцы на посадочный модуль, небольшая ракета MAV отправится на орбиту Марса для встречи с возвращающимся на Землю орбитальным аппаратом, предоставленным Европейским космическим агентством (ЕКА). Затем космический корабль доставит образцы на нашу планету. По первоначальным расчетам, образцы должны достичь Земли примерно в 2033 году.

Независимый аудит, проведенный по заказу НАСА в сентябре прошлого года, пришел к выводу, что этот план будет слишком дорогостоящим и трудоемким при использовании новейших технологий. Было подсчитано, что миссии с самого начала препятствовали «нереалистичные ожидания в отношении бюджета и графика». Вот почему НАСА ищет альтернативные решения.

Во вторник, 16 апреля, официальный запрос о том, как изменить программу, будет отправлен в исследовательские центры и лаборатории НАСА, а также в компании, работающие в космической отрасли. Осенью организации должны предоставить новые варианты транспортировки образцов на Землю.

Первоначальный план заключался в том, чтобы отправить спускаемый аппарат и орбитальный аппарат в 2027–2028 годах и вернуть образцы на Землю в начале 2030-х годов. Ожидалось, что общая стоимость проекта составит от 5 до 7 миллиардов долларов.

Однако аудит показал, что реальная стоимость может достигать 11 миллиардов долларов, а образцы достигнут Земли не раньше 2040 года.

«Вывод таков: 11 миллиардов долларов — это слишком много, а дата возвращения в 2040 году слишком далека», — заявил глава НАСА Билл Нельсон.

Заместитель руководителя НАСА Ники Фокс заявила, что новый план будет основан на «инновациях и проверенных технологиях», а не на спорных технологических разработках. Миссия потребует операций, которые никогда раньше не делались, в том числе запуска ракеты с поверхности другой планеты.

Нельсон выразил надежду, что лучшие умы, работающие в НАСА и в сотрудничающих с ним космических компаниях, найдут решение.