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kosmos_news
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin (TON) растет, несмотря на слабый рынок
Криптовалюта Toncoin (TON) заняла второе место среди десяти крупнейших цифровых активов по темпам роста (за последние семь дней) и вошла в ТОП-10 ведущих криптоактивов. Рост курса связан с анонсами новых проектов.

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Toncoin (TON) показывает отличные результаты, несмотря на слабый рынок цифровых активов. В недельном тренде криптовалюта, которую запустили разработчики мессенджера Telegram, подорожала на 20%.
Изображение из открытых источников
За последние семь дней (с 9 по 16 апреля) большая часть рынка криптовалют резко упала. Среди десяти крупнейших криптовалют, кроме TON, ни одна из монет не оказалась в плюсе. Для сравнения: биткоин за последние несколько дней упал на девять процентов, а Ethereum потерял 12,70% своей стоимости. 16 апреля TON занимает десятое место среди всех криптовалют по рыночной капитализации. Почему же растет криптовалюта?

Ранее TON рос в цене после анонсов новых функций. Осенью прошлого года монета дорожала на фоне интеграции криптокошелька в Telegram.

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Напомним, почти пять лет назад Telegram хотел интегрировать в сервис криптокошелек на базе блокчейна The Open Network (TON). Однако проект провалился из-за иска SEC. После внесудебного урегулирования с регулятором, по которому Telegram пришлось заплатить $18,5 млн, компания Павла Дурова вышла из проекта в 2020 году. Это означало, что планы по созданию кошелька были приостановлены. Осенью 2022 года TON Foundation предоставил инструмент, который позволяет пользователям Telegram покупать криптовалюту в приложении, используя только свой профиль. Год спустя Telegram объявил о запуске криптокошелька. С ноября цифровой кошелек для хранения криптовалют, таких как TON, доступен практически везде.

Без этого инструмента остались только пользователи в США и некоторых других странах. Telegram, видимо, опасается новой конфронтации с регуляторами США. Кроме того, Соединенные Штаты недавно ужесточили контроль над криптоиндустрией и ее продуктами. Цена TON выросла на 15% через несколько часов после анонса криптокошелька Telegram. 

Текущий рост Toncoin объясняется рядом объявлений и мер, принятых проектом. 8 апреля TON объявил, что разрабатывает собственную систему цифровой идентификации. Проект напоминает Worldcoin и предназначен для присвоения пользователям уникального идентификатора в интернете путем записи биометрических данных.

В отличие от Worldcoin, в проекте TON сканируется не радужная оболочка глаза, а ладонь. Систему TON проще использовать, поскольку каждый смартфон снабжен камерой. В конечном счете, принципы обоих проектов очень схожи. Новый проект TON получил в основном положительную реакцию, а система Worldcoin подверглась резкой критике.

В марте Telegram объявил, что рассматривает возможность IPO. По словам основателя компании Павла Дурова, это событие неизбежно. Это объявление также придало цене TON некоторый импульс.

В конце прошлого месяца Telegram объявил о внедрении новой функции. Компания отныне делится доходами от рекламы с владельцами Telegram-каналов. В этой программе вознаграждений могут участвовать все каналы, имеющие не менее 1000 подписчиков. В некоторых странах, например в Германии, такая реклама не показывается. В этих случаях доходы от рекламы не поступают владельцам каналов.

Владельцам каналов награда выплачивается в токенах TON. Недавно проект Toncoin объявил, что раздаст своим пользователям в общей сложности 30 миллионов Toncoin через систему вознаграждений. В настоящее время это соответствует $201 млн.

#криптовалюты #telegram #toncoin #ton
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