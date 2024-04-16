Внешние твердотельные накопители Sandisk от Western Digital вызывают проблемы и сбои. Эксперт по восстановлению данных нашел причину.

Модели Sandisk SSD от Western Digital, очевидно, часто испытывают проблемы. По словам эксперта из Attingo, в этих моделях Sandisk возникла аппаратная проблема.

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Attingo — компания, специализирующаяся на профессиональном восстановлении данных. Управляющий директор Маркус Хефеле пояснил, что это слабость конструкции жестких дисков. Причины этого разные: может быть некачественный паяльный материал или неподходящие физические условия окружающей среды.

Другую причину технических проблем Хефеле видит в отдельных компонентах жесткого диска. Они выступают над платой, что ослабляет контакт с нужными элементами. Если клиенты замечают неплотное соединение, желательно сохранить данные на других устройствах. Потому что большую часть времени элемент не просто шатается, а полностью отрывается от контакта.

По мнению эксперта, внешние накопители Sandisk следует отозвать. Потому что недостатки «невозможно исправить».

У Western Digital, похоже, другой план: в своем заявлении они объясняют, что выпустили обновление прошивки, которое должно исправить проблемы. Однако новое программное обеспечение не является решением неисправного оборудования, и пользователи сообщают, что обновление не решило проблемы.

На новых моделях компоненты, которые были все еще слишком большими, крепились припоем и дополнительной эпоксидной смолой.