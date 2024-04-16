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kosmos_news
Macrumors: Первый эмулятор Game Boy для iOS снова удалён App Store
Приложение iGBA было представлено в магазине Apple всего несколько часов. Оно нарушает политику App Store.

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Как только в App Store появился первый эмулятор для iOS, Apple удалила его из магазина. Приложение iGBA предоставляло возможность играть в игры Game Boy Advance на iPhone. Но приложение было доступно в магазине только в течение нескольких часов.

Изображение из открытых источников

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По мнению Apple, iGBA нарушила политику App Store в отношении спама и авторских прав. Об этом сообщает ресурс Macrumors. До сих пор неясно, отреагировала ли Apple сама или приняла меры после обращения Nintendo или другой стороны. Nintendo занимает жесткую позицию в отношении нарушения авторских прав, включая эмуляторы игр.

Приложение является копией проекта разработчика Райли Тестута. Его приложение под названием GBA4iOS доступно на Github. В Threads он объясняет, что iGBA — это копия его приложения. 

Его приложение уже доступно для загрузки в виде файла и будет выпущено для iOS вместе с собственным магазином приложений под названием «AltStore». Apple недавно пришлось разрешить дополнительные магазины приложений для iOS из-за новой директивы ЕС.

Инцидент показывает, как быстро Apple реагирует на жалобы на мошеннические приложения в ее магазине. Само по себе использование эмуляторов изначально не противоречит законам.

#apple #игры #ios #app store #эмулятор #game boy
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Первый эмулятор игр в App Store был удален за рекламу и незаконное использование чужой разработки
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