В США слишком мало станций зарядки электромобилей. Уличные фонари Voltpost могут использоваться для зарядки электрокаров.

Для многих городских жителей зарядка личных электромобилей по-прежнему является проблемой. В целом возможностей зарядить электромобиль слишком мало. Поэтому компания Voltpost хочет превратить уличные фонари в зарядные станции для электромобилей и восполнить этот дефицит, пишет Interest Engineering.

В Великобритании такие зарядные системы уже устанавливаются. Изображение из открытых источников

Прототипы модулей изготовлены из атмосферостойких материалов и оснащены светодиодными дисплеями, показывающими, насколько полностью заряжен автомобиль. У них также есть специальный электронный прибор для контроля электропитания и стандартная зарядная база. К ней можно подключиться со смартфона с помощью Bluetooth.

Приложение должно показывать клиентам на карте, где доступны зарядные станции. Станции должны быть забронированы заранее через приложение. В модули, с помощью которых переоборудованы уличные фонари, интегрирована кабельная система длиной до 6 метров.

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Зарядные модули Voltpost необходимо устанавливать в существующие уличные фонари. В итоге такие системы представляют собой так называемые зарядные станции второго уровня. Второй уровень в США означает мощность зарядки от 3 до 19 кВт. Для сравнения: при зарядке переменным током достигается мощность около 11 кВт, а при зарядке от розетки — около 2 кВт.

Компания Voltpost уже установила несколько электрозарядных станций в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго и Детройт. По данным компании, установка такой зарядной станции занимает всего 1–2 часа.