В Гонконге было одобрено несколько заявок на запуск спотовых биткоин- и Ethereum-ETF. Это означает, что глобальный финансовый рынок становится всё более открытым для криптовалют.

15 апреля регуляторы Гонконга одобрили запуск спотовых биткоин- и Ethereum-ETF. Об этом сообщила дочерняя фирма китайской управляющей компании China Asset Management, подавшая заявку на инвестиционные продукты.

Изображение из открытых источников Одобрение ETF следует за положительным опытом в Соединенных Штатах, где в биткоин-ETF пришло очень много денег с момента их одобрения 10 января этого года. Спотовые ETF на Ethereum, с другой стороны, еще не одобрены в США, и эксперты из Bloomberg считают маловероятным, что они будут одобрены в стране в ближайшем будущем.

Биткоин-ETF от BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами, является самым быстрорастущим ETF в истории. С момента одобрения одиннадцать биткоин-ETF получили совокупный чистый приток более $12,5 млрд. Это ясно показывает, насколько привлекательны такие ETF в качестве инвестиционных инструментов и что доверие к биткоину постоянно растет.

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Цена биткоина положительно отреагировала на новости из Гонконга и продолжила восстанавливаться после падения на выходных, вызванном геополитической неопределенностью (атака Ирана на Израиль).

В дополнение к заявке China Asset Management Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) также одобрила заявку Harvest Global Investment, крупной управляющей компании с активами почти в $300 млрд.

Оба поставщика финансовых услуг хотят работать над своим продуктом с OSL, ведущей компанией по управлению виртуальными активами и суб-кастодианом. OSL подчеркивает, что её надежная инфраструктура обеспечивает безопасную торговую среду, которая имеет решающее значение для работы ETF.

Запуск спотовых ETF в Гонконге является частью более широкой стратегии по превращению региона в глобальный центр криптовалютной индустрии. В отличие от более строгих правил регулирования в материковом Китае, Гонконг принял более доброжелательную политику по отношению к криптовалютным компаниям и услугам. Новые продукты призваны предложить дополнительные возможности распределения активов не только местным, но и международным инвесторам.

Успешный запуск и продолжающийся высокий приток в спотовые биткоин-ETF в США могут стать индикатором того, что аналогичные продукты также хорошо будут приняты в Гонконге. Это не только будет способствовать росту капитала в регионе, но и укрепит позиции Гонконга как ведущего финансового центра виртуальных активов.

По оценкам сингапурской аналитической компании Matrixport, гонконгские биткоин-ETF могут рассчитывать на приток капитала в размере примерно $25 млрд со стороны инвесторов с материкового Китая. Однако еще неизвестно, насколько на самом деле будет востребованы новые фонды в китайском специальном административном районе.