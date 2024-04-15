Передовой китайский квантовый компьютер Origin Wukong теперь защищен от атак со стороны других квантовых компьютеров с помощью нового метода шифрования.

Китай оснастил свой самый совершенный квантовый компьютер Origin Wukong системой защиты. Она предназначена для защиты от атак со стороны других квантовых компьютеров. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Квантовый компьютер. Изображение из открытых источников Origin Wukong был представлен общественности несколько недель назад. Поскольку у Китая нет доступа к квантовым компьютерам из США, этот шаг был для страны особенно важен. После презентации новый квантовый компьютер могут атаковать другие квантовые компьютеры. Поэтому оперативные данные должны быть защищены с помощью новой постквантовой криптографии.

Ранее система шифровалась с использованием аутентификации с открытым ключом. Для защиты данных используются закрытый и открытый ключи. Система на самом деле считается безопасной, но ее можно взломать с помощью квантовых компьютеров.

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Как сообщает правительственный портал Science and Technology Daily (на него ссылается издание South China Morning Post), сейчас установлен «защитный щит от квантовых атак». Как именно эта технология работает, не поясняется. Однако постквантовая криптография использует математические задачи, такие как факторизация простых чисел или алгебраические решётки, которые в настоящее время не могут быть решены другими квантовыми компьютерами.

Китай стал третьей страной после США и Канады, создавшей полную квантовую компьютерную систему. Origin Wukong, в настоящее время работающий в третьем поколении с 72 кубитами, является самым мощным квантовым компьютером в Китае. Он назван в честь Царя обезьян из китайской мифологии.