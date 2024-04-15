Хранилище энергии под землёй сможет обеспечить централизованным теплоснабжением большую часть финского города Вантаа.

Финский поставщик энергии Vantaan Energia строит крупнейшее в мире хранилище тепловой энергии под землёй. Ожидается, что проект, получивший название Varanto («Варанто», с финского можно перевести как «резерв»), будет завершен в 2028 году, и соответствующая система сможет хранить 90 гигаватт-часов. Об этом компания Vantaan Energia поведала в пресс-релизе.

Строительство хранилища энергии продлится 4 года. Изображение: Vantaan Energia

Для реализации проекта предстоит вырыть три шахты шириной 20 метров и высотой 40 метров, каждая длиной 300 метров. Специальные системы хранения воды находятся на глубине 140 метров ниже поверхности земли и примерно на 95 метров ниже уровня моря. Система заполняется горячей водой. Благодаря высокому давлению в шахтах вода может нагреваться до 140 °C без кипения и испарения, как утверждает Vantaan Energia. Вода далее идёт по трубам в дома жителей города.

Как сообщает энергопоставщик, хранилищ достаточно для теплоснабжения среднего по размеру финского города. Количество энергии примерно сопоставимо с 1,3 миллиона аккумуляторов электромобилей. Вода нагревается не только за счет избыточной возобновляемой энергии (например, энергии ветра и солнца в ветреные и солнечные дни), но также за счет отходящего тепла заводов и энергии от сжигания мусора.

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Ожидается, что стоимость системы составит 200 миллионов евро. Строительные работы планируется начать в ближайшие месяцы.

В городе Вантаа, расположенном к северу от Хельсинки, с населением 250 000 человек, вода для централизованного теплоснабжения в настоящее время нагревается за счет энергии мусоросжигательного завода и угольной и газовой электростанции. Электростанции в 2019 году переоборудовали, чтобы можно было сжигать и древесные отходы. К концу десятилетия использование угля должно быть полностью прекращено, а также поставщики энергии планируют отказаться от газа.

Целью хранения энергии под землей является облегчение полного перехода на возобновляемые источники энергии.