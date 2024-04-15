Компании — как российские, так и украинские — работают над полностью автономными дронами, чтобы они самостоятельно атаковали цели.

Чтобы защититься от дронов противника, российские вооруженные силы в зоне СВО используют так называемые глушители сигнала. Они заглушают управляющие сигналы дронов и гарантируют, что летательные аппараты не попадут в цель. Эта стратегия защиты настолько важна, что даже танки оснащены такими системами.

Фото: Министерство обороны Великобритании

Как сообщает Forbes, Украина хочет обойти эту оборонительную стратегию, оснастив дроны-камикадзе своего рода автоматическим отслеживанием целей. Аналогичные разработки есть и у армии России.

Поражать движущиеся цели дронами сложно. Операторы аппаратов обычно сидят за несколько километров от цели и следят за полетом беспилотника на экране смартфона или специального планшета. Даже если глушилки не используются, попадание точно в цель не гарантировано.

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Для связи между передатчиком и приемником необходима прямая видимость, не нарушаемая препятствиями. Если дрон уходит на снижение, эта связь настолько ослабляется, что последние несколько метров дрон летит вслепую.

Разрабатываемые системы полета дрона, по всей видимости, являются лишь полуавтоматическими. Оператор управляет дроном до тех пор, пока аппарат не установит визуальный контакт с целью. Затем цель маркируется (тоже человеком). Беспилотник может отслеживать цель с помощью бортовой камеры, а потом атаковать её.

Идея не нова: украинская компания Saker работает над технологией тяжелых дронов, которые смогут автоматически отслеживать, идентифицировать и выбирать цели. Российская оборонная компания ZALA применила аналогичный подход со своими беспилотниками Lancet. Они также должны иметь возможность автономно находить цели посредством распознавания объектов. Однако сообщается, что программное обеспечение способно идентифицировать и невоенные объекты в качестве целей.

Это большая проблема эксплуатации беспилотников. Что, если такой летающий аппарат нацелится на гражданский автомобиль или прохожих? Они также могут быть поражены оружием, управляемым человеком, но четкие правила применения дронов призваны минимизировать риск причинения вреда гражданскому населению. В случае нарушения этих правил операторы дронов могут быть привлечены к ответственности. Но привлечь кого-либо к ответственности сложнее, если дрон летает автономно.