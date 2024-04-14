На смену сверхвуковому «Конкорду» (наряду с Ту-144) скоро придут другие пассажирские сверхзвуковые самолеты. Разработки такой техники активно ведутся различными производителями.

Полеты сверхвукового самолета «Конкорд» были прекращены почти 20 лет назад. На то были веские причины: например, шум, создаваемый машинами, и высокие затраты на полеты из-за расхода топлива. Амбициозным стартапам и компаниям теперь предстоит доказать, что они могут избавиться от этих проблем.

«Конкорд». Фото: Wikimedia Commons

Эксплуатация «Конкорда» оказалась неэкономичной, поскольку самолет потреблял много топлива. Согласно исследованиям, сверхзвуковой самолет требует в 5-7 раз больше топлива на одного пассажира, чем обычный самолет. Билеты на рейс были настолько дорогими, что большинство людей просто не могли их себе позволить.

Сверхзвуковые самолеты очень громкие: из-за звукового удара самолет мог летать только над Атлантикой на максимальной скорости. Кроме того, крушение «Конкорда» в 2000 году положило конец планам по разработке аналогичных самолетов. В результате аварии погибли 113 человек. После этого желающих летать на «Конкорде» поубавилось, поэтому в июне 2003 года Air France прекратила свои сверхзвуковые полеты. British Airways последовала примеру Air France 4 месяца спустя. Всего «Конкорд» совершил 28 000 полетов.

реклама

Были компании, которые отказались от создания сверхзвуковых самолетов. Американский стартап Aerion прекратил свою деятельность в 2021 году, несмотря на поддержку таких авиационных гигантов, как Boeing и Lockheed Martin. Компания хотела построить бизнес-джет, летающий со сверхзвуковой скоростью.

Важный шаг в направлении создания сверхзвукового самолета сделала Skunk Works. Она вместе с партнером НАСА в середине января презентовала тихий сверхзвуковой самолет Х-59 (QueSST). Первый полет самолета должен был уже давно состояться. Однако препятствия на пути разработки истребителя, очевидно, оказались серьезнее, чем предполагалось. С помощью бесшумной сверхзвуковой технологии X-59 НАСА хочет протестировать новые технологии, предназначенные для устранения громкого звукового удара. Первый полет состоится позднее в текущем году.

Вместо громкого двойного хлопка Х-59 должен производить лишь пониженный шум, когда реактивный самолет преодолевает так называемый звуковой барьер. Такая технология может стать ключом к новой эре гражданской авиации.

Фото: Lockheed Martin

Экспериментальный самолет разрабатывается Skunk Works, исследовательским подразделением Lockheed Martin. В самолете использовано сочетание технологий различных истребителей. Все системы должны работать вместе бесперебойно, чтобы самолет был признан годным к полетам. Испытательные полеты должны проводиться над населенными пунктами.

Звуковой удар возникает из-за того, что воздух перед самолетом сжимается по мере увеличения его скорости. Однако эта локальная волна давления пытается уравновеситься и распространяется со скоростью звука (343 метра в секунду).

Если самолет превысит эту скорость, звуковая волна уже не сможет уравновеситься достаточно быстро. Внезапно плотность воздуха вокруг объекта увеличивается. Это сжатие (звуковой барьер) можно услышать как громкий хлопок.

Всё в конструкции Х-59 направлено на максимальное снижение звукового удара. Самолет будет летать со скоростью 1,4 Маха на высоте около 17 километров — немного выше, чем летают коммерческие самолеты.

Цель — свести к минимуму количество ударных волн, излучаемых самолетом, и распределить их по всему самолету, чтобы они не перерастали в громкий хлопок.

Из-за длинного носа установка передних окон в кабине невозможна. Вместо этого пилотам Х-59 приходится полагаться на камеры на носу самолета. Двигатели расположены над фюзеляжем, поэтому звук распространяется вверх, а не вниз.

Американский стартап Hermeus работает над пассажирским самолетом, который сможет долететь из Нью-Йорка в Париж за 90 минут. Это в 5 раз быстрее, чем летают обычные самолеты. Он будет летать со скоростью максимум 5 Маха и иметь дальность полета 7403 километра. Первая готовая модель должна появиться уже в 2029 году.

Hermeus работает над испытательным самолетом, который постоянно совершенствуется. Прототип Quaterhorse Mk 1 планируется испытать в этом году.

Американский стартап Hermeus хочет, чтобы его самолет впервые поднялся в воздух в 2029 году. Фото: Hermeus

Цель Hermeus — побить рекорд скорости, установленный SR-71 Blackbird в 1976 году. Однако на данный момент маловероятно, сможет ли компания это сделать: основатель фирмы говорит, что шансы поднять самолет в воздух составляют менее 50%.

Также свои сверхзвуковые самолеты в этом десятилетии представят Exosonic, Venus Aerospace, швейцарская компания Destinus и пекинский стартап Space Transportation.