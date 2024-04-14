Капсула «Орион» для пилотируемой миссии НАСА «Артемида II» была испытана в вакуумной камере.

На новых изображениях НАСА космический корабль «Орион» миссии «Артемида II» виден в мельчайших деталях. Капсула предназначена для полета космонавтов вокруг Луны.

Источник изображения: НАСА

Фотографиями поделились НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА). Европейский сервисный модуль обеспечивает двигательную установку и центр управления капсулы «Орион». Космический корабль поместили в специально созданную огромную вакуумную камеру.

Источник изображения: НАСА

Впервые со времен миссий «Аполлон» в этой камере был испытан космический корабль, предназначенный для транспортировки людей. Для этой цели была специально модернизирована вакуумная камера в производственно-проверочном помещении Космического центра Кеннеди. Теперь в камере можно смоделировать высоту 250 000 футов (76,2 км). Новый мощный кран сможет поднять космический корабль и его экипаж.

Источник изображения: НАСА

Во время испытаний космический корабль подвергается воздействию электромагнитного излучения. Проверяется, работают ли все системы в условиях полета Луны должным образом.

Источник изображения: НАСА

После завершения испытаний космический корабль передается в подразделение под названием «Окончательная сборка и испытания систем». Там проводятся дальнейшие улучшения капсулы. Летом космический корабль будет доставлен обратно на этот полигон. Затем его хотят протестировать в условиях, максимально приближенных к тем, что были во время полета на Луну.

Источник изображения: НАСА

Старт миссии «Артемида II» запланирован на сентябрь 2025 года. Для миссии были выбраны четверо астронавтов Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Если полет окажется успешным, в 2026 году должна состояться высадка людей на Луну в рамках миссии «Артемида III».