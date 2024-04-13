В России, похоже, планируют модернизировать танк Т-80УД, который никогда не производился серийно и был разработан в 80-х годах.

Ряд военных экспертов следят за запасами военной техники, находящейся в распоряжении армии России. Они пришли к очень интересному вводу. Скорее всего, началось восстановление/модернизация танка, разработанного и принятого на вооружение в последние годы существования СССР. Этот танк серийно никогда не производился.

На это, в том числе, обратил внимание 11 апреля специализирующийся на изучении военной техники аккаунт на платформе X (заблокирована в РФ) high_marsed (@HighMarsed).



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Речь идет о танке, обозначаемом в документах как «Объект 478Б (или Т-80УД). В нем использованы решения, разработанные ранее в рамках проекта глубокой модернизации машины Т-64Б («Объект 447А»). При модернизации был создан танк под обозначением «Объект 476» («Кедр»), который также никогда серийно не производился.

Однако эта работа не прошла даром, ведь башенная система «Объекта 476» была модернизирована и затем использована в танке Т-80У («Объект 219АС»). На Т-80УД используется та же система башни, а внутри машины использовано другое решение, разработанное для «Объекта 476».

В танке Т-80УД есть силовая установка, использующая двухтактный дизельный двигатель с поршнями встречного вращения, маркированный как 6ТД-1, мощностью около 1000 л.с.. Он оснащен эжекционной системой охлаждения и планетарными редукторами, непосредственно связанными с приводным агрегатом.

На 22-й базе хранения бронетехники ранее находилось около 170 танков Т-80УД. Из этого количества осталось 54 единицы, а это значит, что 116 машин вывезены со склада и могут быть отремонтированы и возвращены в строй.

Примечательно, что двигатели 6ТД-1 производились в Харькове, и это было единственное место, где располагались промышленные мощности по обслуживанию этих силовых агрегатов. И именно в последние дни появилась информация, что армия Россия планирует освободить Харьков от ВСУ. Возможно, это просто совпадение.

Кстати, можно, например заменить двигатель 6ТД-1 на одну из моделей привода российского производства. Это может быть, например, газовая турбина ГТД-1250, используемая на Т-80У, развивающая мощность 1250 л.с., или дизельный двигатель В-92С2Ф, используемый на Т-90М, мощностью 1130 л.с.

Разумеется, замена двигателя потребует серьезных доработок, в том числе модернизацию моторного отсека. А это, конечно, дорого и может быть сопряжено с высоким риском. Возможно, только часть хранящихся на складе танков будет модернизирована, а остальные пойдут на запчасти.

Куда могут быть дислоцированы Т-80УД? Возможно, в 4-ю гвардейскую танковую дивизия, где они базировались во времена СССР. До недавнего времени в этом подразделении находились Т-80У и Т-80УЭ-1. Конечно, на сегодняшний день можно только предполагать, что будет с танками Т-80УД. Примечательно, что в 1990-е годы Пакистан купил у Украины 320 танков Т-80УД.

Танки Т-80УД, используемые в Пакистане, выпускаются в двух вариантах — базовом, адаптированном для экспорта, получившем обозначение «Объект 478БЭ», в котором используется литая башня, и «Объект 478БЭ-1» со сваренной из катаных стальных бронелистов башней.