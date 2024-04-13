Новый метод размещения сетей мобильной связи должен снизить потребление энергии и улучшить прием.

Новый метод размещения ячеек 5G может гарантировать, что в конце дня на смартфоне останется на 50% больше заряда батареи. Примечательно, что речи не идет о чудо-аккумуляторе или прорыве в аккумуляторных технологиях. Как правило, ячейки 5G размещают на стенах и крышах домов.

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Новый метод построения связи 5G основан на понимании, как организована мобильная сеть в городских условиях. В настоящее время такая сеть в основном поддерживается крупными базовыми станциями 5G, имеющими большую дальность действия.

Если отойти от этой системы и полагаться на большее количество ячеек гораздо меньшего размера, можно было бы сэкономить огромное количество энергии. Таков результат нового исследования Калифорнийского университета в Сан-Диего. Напомним, согласно Википедии, под малыми ячейками понимают маломощные узлы радиодоступа сотовой связи.

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Уплотнение ячеек 5G позволит операторам мобильной связи экономить энергию в 3 раза. По мнению авторов исследования, время автономной работы смартфонов в городских районах увеличится на 50%.

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Чем больше радиус покрытия базовыми станциями, тем выше энергопотребление. Аналогичная ситуация и с мобильными телефонами: если им приходится передавать пакеты данных на относительно небольшое расстояние, то увеличивается срок службы батареи. Разветлённая сеть небольших узлов 5G также приведет к значительно лучшему покрытию сети.

Еще одним преимуществом такого развертывания будет то, что соты (небольшие антенные системы) 5G начнут эффективно работать на меньшей высоте — около 15 метров. Можно устанавливать антенны, например, на уличных фонарях или другой существующей инфраструктуре.

Согласно исследованию, такая «малая сотовая сеть» не будет работать с мобильной сетью 4G. Только с помощью технологии 5G можно относительно плавно переключаться с одной соты на другую. В сети 4G переключение между двумя каналами приводит к заметной задержке сигнала. Таким образом, с 4G более крупные ячейки с широким покрытием эффективнее.

Пока мобильные сети еще полностью не перешли на автономный стандарт 5G, более мелкоячеистая сеть принесет желаемый успех лишь в ограниченной степени. Многие сети по-прежнему используют 4G или 5G Non-Standalone (NSA, неавтономный стандарт).