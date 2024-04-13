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Европейское командование вооружённых сил США (EUCOM) запросило из бюджета финансирование для баз в Европе. Дополнительная сумма составит 83 миллиона долларов.
Согласно сайту Breaking Defense, дополнительные расходы составят большую часть списка требований, который будет представлен Конгрессу. 67 миллионов долларов будут инвестированы в дополнительные датчики, которые позволят «обнаруживать и идентифицировать крылатые ракеты, большие и малые беспилотные авиационные системы и другие атаки».
Еще 16 миллионов долларов пойдут на поддержание текущего оборудования на базах. Как отмечает EUCOM, финансирование этих элементов не было указано в заявке на 2025 год. ВВС стремились направить дополнительные средства на базы в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Кроме того, в список вошли следующие траты:
- 35 миллионов на инфраструктуру, из которых 22 миллиона на строительство эвакуационного комплекса. Этот комплекс предоставит помещения для лечения возможных раненых и будет действовать как центр управления и контроля для транспортировки пациентов;
- 23 миллиона на закупку компьютерного оборудования, устройств и инвестиции в кибербезопасность баз.