На орбиту для американских космических сил был выведен спутник нового поколения. Следующий спутник для военных будет выведен в 2028 году.

11 апреля этого года SpaceX завершила очередную миссию для американских космических сил. На этот раз в рамках миссии, получившей обозначение USSF-62, на орбиту был выведен усовершенствованный спутник, который является первым из двух запланированных наблюдательных аппаратов нового поколения.

Изображение: SpaceX

Итак, старт миссии USSF-62 состоялся 11 апреля в 17:15 по московскому времени. Выбранная для этого полета стартовая система Falcon 9 была запущена в космос с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Запуск прошел гладко, и первая ступень ракеты благополучно вернулась на Землю, приземлившись в назначенной зоне. Спустя несколько минут команда, участвовавшая в миссии, подтвердила, что спутник был выведен на орбиту.

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В ходе миссии планировалось разместить в околоземном космическом пространстве первый из двух наблюдательных аппаратов Министерства обороны США. Спутник WSF-M 1 (Weather System Follow-on — Microwave) был изготовлен компанией Ball Aerospace, недавно приобретенной BAE Systems. Его задача — сбор данных наблюдений за атмосферой и поверхностью океана, которые будут проводиться с использованием микроволнового излучения.

Данные о погоде, полученные таким образом, включают, среди прочего: измерения скорости и направления ветра на поверхности океана, силы тропических циклонов, толщины слоев льда и влажности почвы. По данным BAE Systems, на спутнике также имеется датчик космической погоды. Всё это предназначено для предоставления «критической и полезной информации о погоде для военных операций во всех зонах боевых действий».

Второй аппарат, WSF-M 2, будет выведен на орбиту к 2028 году. Оба спутника должны работать на низкой полярной орбите.



«Запуск спутника WSF-M — это значительный шаг вперед в миссии по увеличению космических возможностей нашей страны», — подчеркнул командующий космическим запуском полковник Марк Шумейкер.

Он также добавил, что необходимые данные о погоде будут способствовать увеличению безопасности не только США, но и стран-союзников.

Стоит отметить, что миссия USSF-62 является 37-м орбитальным запуском, осуществленным SpaceX в этом году, и вторым для Космических сил США.



