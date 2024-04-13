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kosmos_news
Разрабатывается ИИ-приложение для смартфона, которое по голосу определяет, насколько человек пьян
Исследователи британского университета разработали алгоритм искусственного интеллекта, точно определяющий степень опьянения по голосу.

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Институт неотложной медицины при Стэнфордском университете исследует программное обеспечение, которое может определить содержание алкоголя в крови человека с помощью распознавания голоса благодаря искусственному интеллекту. Недавно опубликованные результаты первоначального теста показывают точность 98%.

На данный момент исследовательская группа опробовала свое голосовое приложение лишь на очень небольшой группе испытуемых. 18 взрослых в возрасте от 21 до 62 лет должны были читать различные тексты, в том числе скороговорки, в трезвом виде и записывались на смартфон на расстоянии 0,5 метра.

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Затем исследователи повторили процесс, но предварительно дав участникам коктейль с водкой и лаймом, адаптированный к их массе тела, который обеспечивал содержание алкоголя в крови 0,8 промилле.

Результаты затем были переданы голосовому ИИ для оценки — и действительно: программа смогла определить точный уровень опьянения испытуемых на основе частоты и высоты тона голоса в 98% случаев.

Несмотря на многообещающие результаты, разработка приложения все еще находится на ранней стадии. Его еще предстоит протестировать на значительно большем количестве людей и в более реалистичных условиях.

Такое приложение — это не просто прикол для вечеринки. Прежде всего, его будут использовать для предотвращения вождения автомобилей пьяными людьми. Например, сигнализация может сработать, если смартфон обнаружит, что человек водит машину в состояния опьянения. Вождение в нетрезвом виде ежегодно становится причиной тысяч дорожно-транспортных происшествий.

Приложение для мобильного телефона могло бы стать очень простым способом проведения самотестирования, который, в отличие от других методов (обычные алкотестеры), был бы дешевым и, прежде всего, незаметным для окружающим. Помимо распознавания голоса, исследователи рассматривают возможность использования датчиков в смартфонах, чтобы проверять, покачивается ли человек при ходьбе, или определять уровень опьянения пользователя на основе его текстовых сообщений.

#смартфон #технологии #искусственный интеллект #приложение
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