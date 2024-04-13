Приближается халвинг биткоина, и эксперты предсказывают уникальную динамику рынка. Аналитики и представители индустрии называют причины, по которым этот халвинг отличается от предыдущих.

Четвертый халвинг BTC, который состоится ориентировочно 20 апреля, будет отличаться от предыдущих. Исторически сложилось так, что цена биткоина часто достигала рекордно высокого уровня через несколько месяцев после того, как вознаграждение за добытый блок сокращалось вдвое (это событие и называется халвинг). Но на этот раз биткоин превзошел свой ценовой рекорд за 1,5 месяца до халвинга.

реклама



Антони Тренчев, соучредитель криптовалютной биржи Nexo, подчеркивает уникальность этого обстоятельства:



«Что делает этот халвинг уникальным, так это то, что биткоин уже превзошел самый высокий ценовой уровень последнего цикла (периода после халвинга). Такого никогда раньше не случалось, поэтому гораздо сложнее предсказать продолжительность нового цикла».

Еще одним ключевым отличием является повышенный интерес институциональных инвесторов к рынку биткоина. Крупнейшие учреждения, такие как BlackRock, Fidelity, JPMorgan и Goldman Sachs, начали включать биткоин в свои портфели и сервисы. Некоторые из этих учреждений также внимательно следят за событиями, связанными с предстоящим халвингом.

Запуск биржевых фондов (ETF) на базе BTC является еще одним ключевым фактором, который отличает этот халвинг от предыдущих. С момента запуска 11 января чистый приток в спотовые биткоин-ETF составил $12,6 млрд. Сумма даже превышает стоимость биткоинов, произведенных за тот же период.

Ашер Генут, генеральный директор майнинговой компании Hut8, недавно сообщил, что крупные банки связались с компанией с целью покупки биткоинов из-за ожидаемого дефицита монет. Учитывая, что суточная добыча BTC сократится вдвое, ситуация на биржах с предложением монет может ухудшиться.

По мнению Coinbase, текущее развитие цен указывает лишь на начало более длительного бычьего рынка. Инвесторы, возможно, захотят следить за долгосрочными тенденциями, а не реагировать исключительно на краткосрочные колебания курса BTC. Реальная возможность заработать может лежать за пределами этой краткосрочной волатильности.

Итак, халвинг не только остается циклическим процессом, но и на этот раз обещает ряд уникальных событий, которые могут оказать долгосрочное влияние на криптовалютный рынок.