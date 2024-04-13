Согласно ряду исследований, ИИ является важным драйвером эффективности и инноваций. Менеджеры будут активно использовать искусственный интеллект в работе.

Менеджеры во всем мире возлагают большие надежды на генеративный искусственный интеллект, такой как ChatGPT, Dall-E. Это результат исследования консалтинговой компании Roland Berger. 82% менеджеров считают возможным скачок производительности до 6% к 2025 году; более пятой части — даже до 20%. Анализ основан на глобальном количественном опросе 100 менеджеров.

реклама



Нынешний скачок в развитии генеративного искусственного интеллекта затрагивает работников умственного труда в высокоразвитых экономиках. В этих странах нехватка квалифицированных кадров и демографические изменения препятствуют росту производительности.

«ИИ может стать важным фактором повышения эффективности и инноваций», — говорит Хасмит Каур, управляющий директор Roland Berger.

Более половины участников опроса не ожидают каких-либо изменений в численности сотрудников в результате внедрения генеративного ИИ. Возможности роста также отражаются на поведении инвесторов. Согласно анализу венчурной компании Atomico, 35% финансирования ИИ в Европе сейчас направляется в генеративные проекты ИИ.

С помощью генеративного искусственного интеллекта будут создаваться новые продукты, услуги и профили должностей. От ботов с искусственным интеллектом в качестве персональных банковских консультантов до улучшения покупательского опыта в розничной торговле — компании в самых разных отраслях могут воспользоваться потенциалом роста. Для этого потребуются такие эксперты, как инженеры-операторы, которые используют модели ИИ для получения оптимальных результатов, а также IT-специалисты обучающие их с помощью данных.

На практике, согласно опросу, 47% компаний уже используют ChatGPT, Dall-2 и другие модели. Между отдельными отраслями существуют большие различия. В то время как розничная торговля (71%), индустрия связи (67%), научные учреждения (63%) и сфера услуг (57%) используют генеративный искусственный интеллект, финансовая индустрия (29%), учреждения культуры (25%) и производство (14%) не очень активны в этой области.

Интеграция ИИ в существующие бизнес-процессы возможна в три этапа. Благодаря анализу воздействия ИИ компании могут определить подходящие области применения в цепочке создания стоимости. На этой основе они могут обрабатывать данные процесса и определять стратегию ИИ. На третьем этапе реализуется проверка концепции и первоначальные варианты использования.

Опыт показывает, что компании могут начать поэтапное внедрение вариантов использования конкретного ИИ-решения примерно за четыре месяца — сравнительно короткий период времени, учитывая положительное влияние, которое использование технологии может оказать на производительность.