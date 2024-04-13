Lockheed Martin представила новую гиперзвуковую ракету, предназначенную для борьбы с наземными целями. Об этом сообщают издания Naval News и The Warzone.

Оборонная компания Lockheed Martin фактически проиграла тендер ВВС США на разработку новой ракеты «воздух-земля» своему конкуренту Northrop Grumman. Однако Lockheed Martin продолжила собственные разработки. Компания представила новую гиперзвуковую ракету Mako на военной выставке Sea Air Space.

F-35A запускает ракету AIM-120 из внутреннего оружейного отсека. Источник изображения: ВВС США/Lockheed Martin

Ракета длиной почти 4 метра имеет твердотопливный двигатель и летит к цели со скоростью не менее 5 Маха. Lockheed Martin пока не хочет называть точные даты выпуска оружия на рынок. Сообщается, что боеголовка весит 60 килограммов, что немного легче боевой части WAU-7/B (68 кг) ракеты AGM-88 HARM. Размеры этой ракеты класса «воздух-поверхность» аналогичны размерам Mako.

Новая ракета в первую очередь предназначена для стрельбы с самолетов по наземным целям. Дальность ракеты пока неизвестна, но изначально она разрабатывалась для тендера SiAW. Это аббревиатура означает резервное атакующее оружие: ракета запускается только тогда, когда самолет находится в воздушном пространстве противника. Это решение предполагает дальность полета, вероятно, менее 150 километров.

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Ракета достаточно компактна, чтобы поместиться в грузовых отсеках 2 из 3 вариантов истребителя-невидимки F-35 (А, С). Это важное требование. Внешне установленные ракеты, бомбы и крылатые ракеты увеличивают радиолокационное сечение F-35 и тем самым снижают его малозаметность — его легче обнаружить средствами ПВО противника.

На других типах самолетов, таких как F-22, F/A-18E/F и F-15, ракета может устанавливаться на пилонах под крыльями. Ракета подходит для вооружения самолетов, взлетающих с авианосцев (например, F-35C и F/A-18E/F). Однако ракету можно запускать и с наземных пусковых установок, а также с кораблей и подводных лодок.

Как сообщают Naval News и The Warzone, спектр применения оружия очень широк. Однако сначала Lockheed Martin нужен клиент, который сможет запустить оружие в серийное производство и продемонстрировать его возможности на практике.