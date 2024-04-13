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kosmos_news
Business Insider: Илон Маск ищет до $4 млрд для своего ИИ стартапа xAI
Компания Илона Маска xAI, занимающаяся искусственным интеллектом, похоже, пользуется большим спросом со стороны инвесторов. Маск хочет привлечь дополнительные инвестиции.

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Раньше Илон Маск был одним из активных сторонников OpenAI. Теперь он подает в суд на производителя ChatGPT. А относительно недавно основал конкурирующую компанию xAI. И именно для развития этого стартапа Илон Маск сейчас собирает деньги. 

По данным Business Insider и других американских СМИ, чтобы предоставить молодой компании, которая конкурирует со стартапами в области искусственного интеллекта с оборотом в миллиарды долларов и Google, необходимое финансирование, Маск в настоящее время ищет от 3 до 4 миллиардов долларов. В начале 2024 года уже ходили слухи, что Маск хочет привлечь $6 млрд.
Изображение из открытых источников
Итак, спустя более чем полгода после основания xAI Corp в марте 2023 года как конкурента OpenAI, компания Илона Маска, занимающаяся искусственным интеллектом, запустила собственного чат-бота Grok. Как обычно, Маск заявил, что продукт далеко впереди конкурентов, но пока не предоставил никаких доказательств этого.
xAI вряд ли будет испытывать недостаток интереса со стороны сильных в финансовом отношении сторонников. 

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Согласно заявке SEC, заинтересованные стороны должны инвестировать не менее двух миллионов долларов, чтобы принять участие в раунде финансирования. Как отмечает Axios, одно предложение в документе гласит, что у Маска и xAI уже есть вся сумма в один миллиард долларов.

В ноябре 2023 года владелец X объявил через платформу, что инвесторам X будет принадлежать 25% акций xAI.
Венчурные компании Sequoia Capital и a16z не захотели комментировать ситуация, когда их спросили, будут ли они инвестировать в xAI, учитывая финансовую поддержку X. Пока неизвестно, какие компании или крупные инвесторы сейчас поддерживают xAI.

Но все они, вероятно, надеются, что xAI сумеет развить свой ИИ-инструмент Grok и, возможно, представит другие продукты искусственного интеллекта. Маск считает, что его чат-бот имеет преимущество, поскольку у него есть доступ к публикациям на платформе X.

Первоначально использование Grok будет ограничено подписчиками X Premium Plus. Это поможет увеличить число пользователей Premium Plus. Соответствующая подписка сейчас стоит $16 в месяц.

Самое интересное — это оценка, которую может получить Grok, а именно около $18 млрд. Это значительно больше, чем примерно $12,5 млрд, в которые компания X все еще оценивается акционерами. 

Очевидно, что xAI нужны деньги, чтобы не отставать от других стартапов в области ИИ, таких как OpenAI или Anthropic. Только за последние 18 месяцев разработчики GPT-4 и Claude 3 собрали $11 млрд и $7,6 млрд соответственно, чтобы оплатить чрезвычайно высокие затраты на обучение крупных моделей ИИ и необходимых для этого квалифицированных работников.

Компания xAI недавно анонсировала свою новейшую модель искусственного интеллекта Grok-1.5, которая вскоре будет доступна всем премиум-пользователям X в форме чат-бота. Кроме того, ИИ-стартап, который Маск основал вместе с бывшими сотрудниками DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla и Университета Торонто, также запустил Grok-1 с открытым исходным кодом. Это аналогичная стратегия, используемая Google или Mistral AI. Самые сильные и новейшие модели искусственного интеллекта остаются запатентованными, а старые и более слабые LLM размещаются открыто в интернете. 

Grok добился определенного прогресса в своей последней версии 1.5. Однако в тестах производительности он не приближается к ведущим в настоящее время LLM от Google (Gemini Pro 1.5), GPT-4 (OpenAI) и Anthropic (Claude 3 Opus).

#технологии #искусственный интеллект #илон маск #инвестиции
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