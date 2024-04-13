Компания Илона Маска xAI, занимающаяся искусственным интеллектом, похоже, пользуется большим спросом со стороны инвесторов. Маск хочет привлечь дополнительные инвестиции.

Раньше Илон Маск был одним из активных сторонников OpenAI. Теперь он подает в суд на производителя ChatGPT. А относительно недавно основал конкурирующую компанию xAI. И именно для развития этого стартапа Илон Маск сейчас собирает деньги.

По данным Business Insider и других американских СМИ, чтобы предоставить молодой компании, которая конкурирует со стартапами в области искусственного интеллекта с оборотом в миллиарды долларов и Google, необходимое финансирование, Маск в настоящее время ищет от 3 до 4 миллиардов долларов. В начале 2024 года уже ходили слухи, что Маск хочет привлечь $6 млрд.

Изображение из открытых источников

Итак, спустя более чем полгода после основания xAI Corp в марте 2023 года как конкурента OpenAI, компания Илона Маска, занимающаяся искусственным интеллектом, запустила собственного чат-бота Grok. Как обычно, Маск заявил, что продукт далеко впереди конкурентов, но пока не предоставил никаких доказательств этого.

xAI вряд ли будет испытывать недостаток интереса со стороны сильных в финансовом отношении сторонников.

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Согласно заявке SEC, заинтересованные стороны должны инвестировать не менее двух миллионов долларов, чтобы принять участие в раунде финансирования. Как отмечает Axios, одно предложение в документе гласит, что у Маска и xAI уже есть вся сумма в один миллиард долларов.

В ноябре 2023 года владелец X объявил через платформу, что инвесторам X будет принадлежать 25% акций xAI.

Венчурные компании Sequoia Capital и a16z не захотели комментировать ситуация, когда их спросили, будут ли они инвестировать в xAI, учитывая финансовую поддержку X. Пока неизвестно, какие компании или крупные инвесторы сейчас поддерживают xAI.

Но все они, вероятно, надеются, что xAI сумеет развить свой ИИ-инструмент Grok и, возможно, представит другие продукты искусственного интеллекта. Маск считает, что его чат-бот имеет преимущество, поскольку у него есть доступ к публикациям на платформе X.

Первоначально использование Grok будет ограничено подписчиками X Premium Plus. Это поможет увеличить число пользователей Premium Plus. Соответствующая подписка сейчас стоит $16 в месяц.

Самое интересное — это оценка, которую может получить Grok, а именно около $18 млрд. Это значительно больше, чем примерно $12,5 млрд, в которые компания X все еще оценивается акционерами.

Очевидно, что xAI нужны деньги, чтобы не отставать от других стартапов в области ИИ, таких как OpenAI или Anthropic. Только за последние 18 месяцев разработчики GPT-4 и Claude 3 собрали $11 млрд и $7,6 млрд соответственно, чтобы оплатить чрезвычайно высокие затраты на обучение крупных моделей ИИ и необходимых для этого квалифицированных работников.

Компания xAI недавно анонсировала свою новейшую модель искусственного интеллекта Grok-1.5, которая вскоре будет доступна всем премиум-пользователям X в форме чат-бота. Кроме того, ИИ-стартап, который Маск основал вместе с бывшими сотрудниками DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla и Университета Торонто, также запустил Grok-1 с открытым исходным кодом. Это аналогичная стратегия, используемая Google или Mistral AI. Самые сильные и новейшие модели искусственного интеллекта остаются запатентованными, а старые и более слабые LLM размещаются открыто в интернете.

Grok добился определенного прогресса в своей последней версии 1.5. Однако в тестах производительности он не приближается к ведущим в настоящее время LLM от Google (Gemini Pro 1.5), GPT-4 (OpenAI) и Anthropic (Claude 3 Opus).