Байден заверил союзников, что США защитят их в случае вооруженной агрессии.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявили в четверг, 11 апреля, в Вашингтоне об углублении оборонного сотрудничества и выразили несогласие с агрессивной политикой Китая.

Во время первой в истории встречи лидеров трёх стран президент Байден подчеркнул, что США защитят обоих союзников в случае вооруженной агрессии.

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«Любое нападение на филиппинские самолеты, корабли или военные силы в Южно-Китайском море повлечет за собой действия в рамках Договора о взаимной обороне», — заявил Байден во время встречи в Белом доме.

Он сказал, что саммит знаменует собой «новую эру партнерства» между странами, которые в прошлом были в разногласиях.

Фото из открытых источников

В ходе встречи в Вашингтоне лидеры США, Японии и Филиппин обсудили «углубление оборонных и морских связей», а в совместной декларации подчеркнули свою «непоколебимую приверженность свободе судоходства и воздушных сообщений» и уважению прав государства в пределах своих исключительных экономических зон в водах вокруг их территории. Они также выразили серьезную обеспокоенность по поводу «опасного и агрессивного» поведения Китая, его милитаризации и территориальных претензий в Южно-Китайском море.

Саммит был созван в ответ на многочисленные серьезные инциденты в Южно-Китайском море с участием ВМС Китая, в том числе случаи атак на филиппинские корабли. Байден, Кисида и Маркос назвали такие действия «опасными и дестабилизирующими».

Лидеры США, Японии и Филиппин договорились о дальнейшем усилении филиппинской береговой охраны, совместных учениях трех стран и создании нового канала диалога между ними для координации действий в регионе.

На саммите также объявили о ряде экономических инициатив, в том числе о создании «Луссонского экономического коридора» и обязательстве инвестировать в филиппинскую инфраструктуру, включая модернизацию портов и железных дорог, цепочки поставок полупроводников и зеленую энергетику.

Саммит в Вашингтоне является частью политики США и их союзников в Юго-Восточной Азии, направленной на укрепление оборонных связей через сеть альянсов, направленных на защиту от угроз со стороны Пекина. В прошлом году Байден провел первый трехсторонний саммит лидеров США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде, создав постоянный механизм координации и сотрудничества между странами.

В ходе визита премьер-министра Кисиды в Белый дом было заявлено о намерении создать региональный противоракетный щит с участием США, Японии и Австралии. Заговорили также о более тесном сотрудничестве Японии с альянсом AUKUS, объединяющим США, Австралию и Великобританию.