Эксперты высказались тему, как ИИ поможет в космических исследованиях. Большинство из них настроены скептически.

Журналист Space.com Леонард Дэвид создал гипотетический сценарий освоения других планет и попросил нескольких ученых оценить его. В частности, речь идет о роботе, оснащенном, например, ChatGPT, который путешествует по Марсу в исследовательских целях.

Источник изображения: НАСА

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Используя свои научные инструменты, он мог сам брать там пробы и тут же анализировать их. Данные будут обрабатываться, оцениваться и компилироваться таким образом, чтобы научный журнал, такой как Science или Nature, мог опубликовать их сразу — возможно, после того, как они также будут проверены искусственным интеллектом.

Насколько вероятен такой сценарий, и если да, то будет ли этот тип исследований даже лучше, чем исследования, проводимые учеными-людьми? Этот вопрос был адресован экспертам и специалистам из разных нацчных дисциплин. Результаты оказались весьма любопытными.



«Такая ситуация реальна, но такое исследование Марса может привести к вводящей в заблуждение информации», — сказал Серкан Озджан.



По его словам, ChatGPT не является точным на 100%. Преподаватель по управлению инновациями и технологиями Портсмутского университета в Великобритании считает, что люди работают медленнее, но результаты у них лучше. По его мнению, ChatGPT не следует использовать в областях, где ошибки недопустимы.

Стив Рафф, который работает младшим профессором-исследователем в Школе исследования Земли и космоса в Университете штата Аризона в США, считает, что ИИ способен выполнять полезные миссии на Марсе. Его можно использовать, например, в миссиях с участием марсохода для выбора целей и навигации.

Однако он описывает возможность того, что ИИ сможет правильно сортировать и, прежде всего, интерпретировать новые наблюдения, как крайне маловероятную.

Эми Уильямс, которая работала в миссиях НАСА Curiosity и Perseverance, также настроена скептически. По ее мнению, искусственный интеллект, такой как ChatGPT, является мощным инструментом, который может улучшить доставку информации. Однако она не считает, «что эти решения заменяют управляемый человеком процесс интерпретации новой информации».