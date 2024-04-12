Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Илон Маск раскрыл в суде свои секретные аккаунты на платформе X
В секретных аккаунтах Маска можно увидеть грубые высказывания, сомнительные инсинуации и спорные заявления. Маск вынужден раскрыть суду запасные аккаунты на платформе X (экс-Твиттер).

реклама

Любой, кто следит за аккаунтом Илона Маска на платформе X, заметит, что один из богатейших людей в мире не стесняется в выражениях. Здесь есть всё: от смелых теорий заговора и разжигающего ненависть контента до сомнительных мемов и фейковых новостей.
Илон Маск вынужден раскрыть свои секретные аккаунты на платформе X. Источник изображения: APA
В июне прошлого года Маск написал, что студент Бен Броуди был протестующим на неонацистском митинге в Орегоне и спровоцировал драку. Было доказано, что Броуди в то время находился совсем другом штате, и молодой человек подал в суд на Маска. Генеральный директор Tesla хотел сохранить в секрете стенограмму своих показаний  в суде. Но весь 108-страничный документ попал в открытый доступ.

Помимо крайне сомнительных заявлений, в суде были озвучены и секретные аккаунты Маска. Ему пришлось под присягой признать, что он управляет двумя профилями на платформе X.

реклама

Один из этих аккаунтов — @ErmnMusk. На данный момент там всего несколько публикаций, большинство записей, вероятно, уже давно удалены. Исследование Vice, проведенное в прошлом году, показало, что этот аккаунт принадлежал владельцу X.
Источник изображения: платформа X
Тогда там было множество сомнительных публикаций. Например, утверждалось, что обанкротившаяся криптобиржа FTX была инструментом по отмыванию денег для демократов США. С этой компанией у Маска особые отношения. Незадолго до банкротства бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид связался с Илоном Маском через инвестиционный банк Morgan Stanley. Сообщается, что он хотел внести $5 млрд в проект Маска по поглощению Twitter.

Маску не понравились некоторые высказывания Бэнкмана-Фрида. Судя по всему, Маск усомнился в том, что у Бэнкмана-Фрида действительно есть деньги для инвестиций. Также могло сыграть свою роль то, что Бэнкман-Фрид, по-видимому, озвучивал разные суммы инвестиций. Сначала речь шла о 10, потом о 5 и даже о 3 миллиардах долларов. Илон Маск подтвердил подлинность переписки в Твиттере. 

Год назад у аккаунта ErmnMusk было более 10 000 подписчиков, сейчас их всего 1300. Это означает, что учетная запись была восстановлена после удаления.

В суде Маск заявил, что этот аккаунт X был «тестовым».
 


«Я не использую эту учетную запись. Она была нужна только для тестирования», — сказал генеральный директор Tesla.

Есть только две учетные записи, которыми Маск регулярно пользуется, согласно стенограмме. Одна — основная учетная запись, другая — Baby Smoke. Судя по всему, это аккаунт @babysmurf9000. На аккаунте всего несколько публикаций.

#технологии #илон маск #социальные сети #твиттер #x
+
Написать комментарий (0)
Nettavisen: У ветряной турбины сломалась 22-тонная лопасть
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
17
Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
1
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
7
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Обновлённый "Искандер" уничтожил базу с 32 гаубицами Д-20 ВСУ, подготавливаемых к отправке на ЛБС
+
Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
1
Вскрытие показало, что в корпусе тяговой батареи Tesla Cybertruck полно свободного пространства
+
Один из семи смартфонов Apple уже производится на территории Индии
+
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
+
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
2
Intel прекратит выпуск коробочных процессоров Сore 13-го поколения с разблокированным множителем
1
Украинский депутат рассказал на телевидении, как российское войска вытесняют ВСУ из Работино
+
Нераспакованная копия игры Castlevania 1987 года была продана на eBay за 90 000 долларов
+
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
2

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
16
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
134
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
68
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
231
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
+
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
66
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
19
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
2
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4

Сейчас обсуждают

Чаtо - Боt
07:16
Дошла очередь и до бандеровских Сум, хавайте полной ложкой, чубатые: "...11 апреля после 16 часов ВКС РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами КАБ по ТЭЦ города Сумы, сумской ТЭЦ капец!.. https://t....
Украинские эксперты назвали поразившую Трипольскую ТЭС ракету Х-69 «Хуже гиперзвукового Кинжала»
Абдула Вольный
07:13
Когда пошлины меняете головой надо думать, а не ж. пой!
В России растёт спрос на ремонт бытовой техники и смартфонов, поскольку население пытается экономить
Сергей Ащев
07:08
2 компа, RYZEN 5600, 5600x, RX 6750xt elite, RX 7600, всё отлично работает.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Степан Уренков
07:04
Пускай они камеру по центру машины сделают, а не справа, как в ГТА 4, это будет очень убого смотреться
AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
Чаtо - Боt
06:58
Вот что кризис животворящий делает! (около ЦЭ). Теперь финики будут жить по средствам, плохо лечиться и мало кушать. Но есть и положительный момент: будут мало и какать, экономя на туалетной бумаге и ...
Fallout 4 получит масштабное обновление
Максим
06:56
это мероприятие чисто для хорошо поесть и попить, провести время, ну ещё помацать топовых шлюх из эскорта. Все остальные заявленные цели там строго вторичны
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
komatoz2000
06:47
не бери в голову, я местных красных фанатиков троллю :-))) АГМ у которых :))) - практика показала, что они агрессивнее и менее образованы , чем фанаты зеленых :))), хотя фанаты зеленых тоже недалеко о...
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Giant_calmar
06:47
Эти "бытовые" нейросети ещё даже не развернулись, а уже задолбали хлеще пареной репы. То ли ещё будет, маркетологи всё ими засрут, что и подтверждает эта новость.
В стремлении предоставить более быстрый NPU производители процессоров могут урезать ядра и графику
b0n3z
06:42
ну не 600 там полезных попугаев на сата три так то, плюс еще складываются задержки и умножается вероятность выхода всего этого хлама из строя. рейд на сата это для серверов а не для дома. дома и одина...
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
1kot4u
06:42
С одной стороны большое спасибо evil empire за тонну обновлений и контента для dead cells, но придумала игру не она, а motion twin, с другой - это вторая игра по принцу за год, рисовка очень слабая, а...
Был анонсирован рогалик по «Принцу Персии»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем