В секретных аккаунтах Маска можно увидеть грубые высказывания, сомнительные инсинуации и спорные заявления. Маск вынужден раскрыть суду запасные аккаунты на платформе X (экс-Твиттер).

Любой, кто следит за аккаунтом Илона Маска на платформе X, заметит, что один из богатейших людей в мире не стесняется в выражениях. Здесь есть всё: от смелых теорий заговора и разжигающего ненависть контента до сомнительных мемов и фейковых новостей.

Илон Маск вынужден раскрыть свои секретные аккаунты на платформе X. Источник изображения: APA

В июне прошлого года Маск написал, что студент Бен Броуди был протестующим на неонацистском митинге в Орегоне и спровоцировал драку. Было доказано, что Броуди в то время находился совсем другом штате, и молодой человек подал в суд на Маска. Генеральный директор Tesla хотел сохранить в секрете стенограмму своих показаний в суде. Но весь 108-страничный документ попал в открытый доступ.

Помимо крайне сомнительных заявлений, в суде были озвучены и секретные аккаунты Маска. Ему пришлось под присягой признать, что он управляет двумя профилями на платформе X.

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Один из этих аккаунтов — @ErmnMusk. На данный момент там всего несколько публикаций, большинство записей, вероятно, уже давно удалены. Исследование Vice, проведенное в прошлом году, показало, что этот аккаунт принадлежал владельцу X.

Источник изображения: платформа X

Тогда там было множество сомнительных публикаций. Например, утверждалось, что обанкротившаяся криптобиржа FTX была инструментом по отмыванию денег для демократов США. С этой компанией у Маска особые отношения. Незадолго до банкротства бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид связался с Илоном Маском через инвестиционный банк Morgan Stanley. Сообщается, что он хотел внести $5 млрд в проект Маска по поглощению Twitter.

Маску не понравились некоторые высказывания Бэнкмана-Фрида. Судя по всему, Маск усомнился в том, что у Бэнкмана-Фрида действительно есть деньги для инвестиций. Также могло сыграть свою роль то, что Бэнкман-Фрид, по-видимому, озвучивал разные суммы инвестиций. Сначала речь шла о 10, потом о 5 и даже о 3 миллиардах долларов. Илон Маск подтвердил подлинность переписки в Твиттере.

Год назад у аккаунта ErmnMusk было более 10 000 подписчиков, сейчас их всего 1300. Это означает, что учетная запись была восстановлена после удаления.

В суде Маск заявил, что этот аккаунт X был «тестовым».





«Я не использую эту учетную запись. Она была нужна только для тестирования», — сказал генеральный директор Tesla.

Есть только две учетные записи, которыми Маск регулярно пользуется, согласно стенограмме. Одна — основная учетная запись, другая — Baby Smoke. Судя по всему, это аккаунт @babysmurf9000. На аккаунте всего несколько публикаций.