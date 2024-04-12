По их словам, это революционное устройство объединяющее передовые технологии искусственного интеллекта в стильном аксессуаре, просто не работает.

Новый гаджет AI Pin от Humane фактически намеревался предложить решение для мобильной связи в эпоху искусственного интеллекта. Доступный на рынке США за $700 (и дополнительные $24 в месяц за тарифный план), AI Pin был предоставлен первым тестировщикам. Однако они, мягко говоря, не очень довольны объединяющим в едином устройстве передовые технологии ИИ стильным аксессуаром.

Humane Pin. Источник изображения: Humane

«Этот носимый мини-компьютер призван отказаться пользователям от смартфона. Есть только одна проблема: устройство просто не работает», — пишет The Verge.





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Эксперты пишут, что AI Pin — интересная технологическое решение, но оно настолько недоработано и «совершенно неадекватно во многих отношениях». Тем более по $699 за устройство и плюс $24 за ежемесячную подписку. Ни аппаратное ни программное обеспечение, ни GPT-4 (модель искусственного интеллекта OpenAI, предназначенная для голосового ввода и вывода) не работают должным образом.

По данным The Verge, не работают стандартные функции. AI Pin не может установить таймер или будильник, а если вы диктуете заметки, то придется получить к ним доступ позже в веб-приложении — для этого понадобится смартфон или другой компьютер.

Устройство, которое должно отправлять запросы в дата-центры Humane для обработки данных чат-бота GPT-4, работает довольно медленно — иногда требовалось десять секунд, чтобы получить обратно ответ: «данные не удалось обработать».

Другие моменты критики: очень малое время автономной работы и очень плохой встроенный проектор, который должен проецировать информацию на ладонь.







«Разрешение проектора 720p плохое, гаджет проецирует только зеленый свет. Устройство хорошо проецирует текст на руке, если только вы не находитесь при ярком свете — тогда он практически невидим», — пишет The Verge.

Есть и другие недостатки, например, не воспроизводились песни или не был доступен обзор ресторана.



«В целом я бы сказал, что на каждое успешное взаимодействие с AI Pin у меня было три-четыре неудачных», — пишет тестировщик Дэвид Пирс.



Эксперты критикуют проблемы с температурой, которые могут привести к перегреву, неточным откликам, плохой читаемости проектора при дневном свете, а также плохим фотографиям и видео при слабом освещении. Новый гаджет не представляет «решение технических проблем», пишет издание Engadget. Гаджет также не пользуется успехом в обзорах на YouTube.

За AI Pin стоит американский стартап Humane, который на данный момент получил $230 млн инвестиций. В число инвесторов входят Microsoft и основатель OpenAI Сэм Альтман, а также основатель Salesforce Марк Бениофф.