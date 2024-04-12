За последние несколько дней цена акций компании Дональда Трампа TMTG упала почти в два раза.

В настоящее время можно наблюдать, как цена акций медиа- и технологической компании Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) падает. Компания, которая запустила клон Twitter — сеть Truth Social, недавно стоила чуть менее $7 млрд. Десять дней спустя, 12 апреля, она оценивается всего в $4,7 млрд. Цена акций DJT (тикер, конечно же, обозначает инициалы Дональда Трампа) упала за последние несколько дней с пикового значения в $66 до сегодняшних $34.

Дональд Трамп. Изображение из открытых источников

Трампу удалось провести листинг акций компании на фондовой бирже. Это произошло после поглощения TMTG специально созданной для этого фирмой для IPO – то есть пустой инвестиционной компанией, которая уже была зарегистрирована на фондовой бирже. Эта компания-пустышка уже присутствовала на фондовой бирже, и для TMTG не потребовалось сложного проведения IPO.

Но на самом деле TMTG существует только за счет интереса к человеку, который хочет стать президентом США в этом году. Компания экономически довольно слаба и в прошлом году заработала всего $4 млн от своего рекламного бизнеса в приложении Truth Social (при убытке в $58 млн).

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Когда TMTG была зарегистрирована на фондовой бирже через SPAC, компания стоила больших денег, но теперь цена акций падает все больше и больше с каждым днем — неудивительно, учитывая недавно опубликованные квартальные финансовые показатели.

Поскольку Трампу принадлежит более 50% акций TMTG, падение цены, конечно, для него весьма неприятно. На пике все акции Трампа стоили $6 млрд, а сейчас – $3 млрд. Если бы Трамп продал большое количество акций для покрытия долгов или финансирования своей избирательной кампании, другие акционеры, вероятно, восприняли бы это негативно — и тоже захотели бы продать ценные бумаги.

Падение акций также является болезненной для Digital World Acquisition Corporation. Именно эту компанию поглотила TMTG. Цена акций сейчас ниже цены до поглощения TMTG. Сложно предсказать, как поведут себя акции TMTG, и будет ли пользоваться спросом сеть Truth Social.



