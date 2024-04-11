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kosmos_news
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
В российских СМИ появилась информация о том, что Россия намерена создать совершенно новый тип боевого самолета. Он будет основан на опыте использования самолетов МиГ-23 и МиГ-27 и создан на базе их конструкции.

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Истребитель МиГ-23 был спроектирован в конце 1960-х годов, а МиГ-27 создан на его основе. Линий по производству самолетов МиГ-23/27 уже много лет не существует, и вряд ли на складе имеются машины, которые можно было бы модернизировать и усовершенствовать. В лучшем случае где-то еще могут остаться запчасти для этих типов самолетов. Поэтому Россия, по сообщениям СМИ, планирует создать новый тип боевого самолета.
Изображение из открытых источников
В текущей ситуации, похоже, инженеры могли бы взять за основу общую конструкцию МиГ-23, но создать на ее базе совершенно новый самолет, возможно, с использованием каких-то аналогичных запчастей.

Стоит отметить, что это боевой самолет, использующий всего один двигатель, а потому конструкция относительно проста и дешева в производстве. В свою очередь изменяемая геометрия крыла позволяет обеспечить удовлетворительные параметры полета, несмотря на использование относительно более слабого (дешевого и простого в сборке) двигателя. Разработчики также могут отказаться от крыльев изменяемой геометрии и установить существующие, более мощные двигатели, получив тем самым больше точек подвески вооружения.

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Создание такого истребителя, вероятно, означало бы отказ от одномоторного самолета Су-75, который в такой ситуации не нужен. Тем более что экспортные заказчики в нем и так не очень заинтересованы. Это также ставит под вопрос анонсированное год назад производство двухмоторных самолетов МиГ-35.

Вместо этих машин будет создана серийная конструкция, настоящий легкий многоцелевой самолет, который способен добиться успеха за счет численного превосходства. Разумеется, новый самолет на базе МиГ-23 получит множество новых решений, в том числе более совершенную бортовую электронику, системы самообороны, радар, а также будет интегрирован с новейшими видами авиационного вооружения, включая планирующие бомбы ФАБ-500.

Ожидается, что под фюзеляжем будет предусмотрено больше точек подвески для бомб. Например, может присутствовать радар с АФАР (Активная фазированная антенная решётка). Такой самолет, вероятно, будет использовать один двигатель от МиГ-29, аналогично пакистано-китайскому легкому самолету JF-17, или один из двигателей, созданных для Су-27. Разработка новой авиационной силовой установки слишком трудоемка, а конструкторам хотелось бы выпустить на рынок машину как можно быстрее.

Самолет должен играть роль боевой машины, которая могла бы поддерживать медленно продвигающиеся вперед собственные войска. Такая структура в настоящее время отсутствует, поскольку парк Су-25 в значительной степени сократился и эти машины больше не производятся, а Су-34 слишком ценны, чтобы рисковать отправкой их к войскам противника. 

Вопрос о возвращении к производству Су-25 ненадолго возник в СМИ, когда об этом упомянул Александр Лукашенко (ошибочно имея в виду МиГ-25). Вопреки внешнему виду, Су-25 представляет собой относительно крупную и дорогую конструкцию (двухдвигательную). Идея разработчиков, напротив, состоит в том, чтобы создать что-то дешевое и серийное.

Следует отметить, что строительство самолетов аналогичного класса – это шаг, предпринятый другими странами. Сегодня Индия, Пакистан, Тайвань и Республика Корея массово производят дешевые многоцелевые самолеты или истребители.

#россия #авиация #истребители #военная техника #самолеты
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