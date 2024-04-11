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У щетинистого червя Vanadis настолько острое зрение, что он может видеть как млекопитающие. Исследователи из Дании подозревают, что глаза используются для расшифровки своего рода тайного языка животных.
Прозрачного червя, найденного в Средиземном море недалеко от итальянского острова Понца, легко обнаружить. Его яркие оранжевые шарообразные глаза весят примерно в 20 раз больше, чем остальная часть головы. Червь ведет ночной образ жизни.
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«Никто никогда не видел червя днем, поэтому мы не знаем, где он прячется», — пишет в пресс-релизе исследователь Андерс Гарм.
В своих исследованиях биологи смогли показать, что огромные глаза имеют не просто декоративное значение. Причина, по которой червю нужны такие глаза, еще до конца не выяснена. Однако, у исследователей есть теория. Как и у всех живых организмов, глазам щетинистого червя для функционирования необходим свет.
Однако, Vanadis могут воспринимать разные длины волн света — в отличие от людей. Ультрафиолетовое излучение, невидимое для человека, хорошо видно глазу Vanadis. Эта особенность позволяет червям обнаруживать биолюминесцентные сигналы в темном море.
Черви не только могут обнаруживать ультрафиолет. Их примитивный мозг должен быть достаточно сильным, чтобы обрабатывать визуальную информацию. Это говорит о том, что в их нервной системе существуют очень разумные способы обработки информации.
«Если мы сможем представить эти методы математически, то сумеем интегрировать их в компьютерные чипы и использовать для управления роботами», — говорит Гарм.