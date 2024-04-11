Средиземноморские черви видят примерно так же, как мыши или крысы, но они специализируются на разных длинах волн.

У щетинистого червя Vanadis настолько острое зрение, что он может видеть как млекопитающие. Исследователи из Дании подозревают, что глаза используются для расшифровки своего рода тайного языка животных.

Vanadis прозрачен, за исключением глаз. Изображение: Michael Bok



Прозрачного червя, найденного в Средиземном море недалеко от итальянского острова Понца, легко обнаружить. Его яркие оранжевые шарообразные глаза весят примерно в 20 раз больше, чем остальная часть головы. Червь ведет ночной образ жизни.

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«Никто никогда не видел червя днем, поэтому мы не знаем, где он прячется», — пишет в пресс-релизе исследователь Андерс Гарм.

В своих исследованиях биологи смогли показать, что огромные глаза имеют не просто декоративное значение. Причина, по которой червю нужны такие глаза, еще до конца не выяснена. Однако, у исследователей есть теория. Как и у всех живых организмов, глазам щетинистого червя для функционирования необходим свет.

Однако, Vanadis могут воспринимать разные длины волн света — в отличие от людей. Ультрафиолетовое излучение, невидимое для человека, хорошо видно глазу Vanadis. Эта особенность позволяет червям обнаруживать биолюминесцентные сигналы в темном море.

Черви не только могут обнаруживать ультрафиолет. Их примитивный мозг должен быть достаточно сильным, чтобы обрабатывать визуальную информацию. Это говорит о том, что в их нервной системе существуют очень разумные способы обработки информации.