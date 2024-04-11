Последняя ракета семейства «Дельта» (англ. Delta) успешно стартовала с космодрома. Семейство ракет более 60 лет выводило полезную нагрузку в космос.

Ракета Delta IV Heavy 9 апреля последний раз вышла на орбиту. В этой конфигурации первый полет состоялся почти 20 лет назад.

Фото: ULA

Ракета долгое время была самой мощной ракетой в мире, пока ее не обошли Falcon Heavy (SpaceX) и SLS (НАСА).

Свой последний полет она совершила 9 апреля. Миссия получила название NROL-70. С космодрома Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде был запущен в космос американский разведывательный спутник.

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Первая ракета семейства «Дельта» была запущена в 1960 году. Это дальнейшее развитие баллистической ракеты «Тор», разработанной во время холодной войны, в частности, уроженцем Австрии Адольфом Тилем.

Пусковые установки «Дельта» отличались прежде всего своей гибкой конструкцией. В 4-м поколении, используемом с 2002 года, было 5 различных конфигураций. Ракеты «Дельта» в первую очередь доставляли спутники на околоземную орбиту для правительства США.

Delta во время запуска спутника Ariel 1, 26 апреля 1962 года. Фото: NOAA

Организация United Launch Alliance (ULA) эксплуатирует ракеты Delta с момента своего основания в 2006 году. ULA является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin. Раньше за строительство и эксплуатацию долгое время отвечала единолично компания Boeing. Разработка Delta была прекращена в пользу новых ракет Vulcan Centaur.