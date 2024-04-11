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kosmos_news
Отменён запуск ракеты «Ангара-А5» из-за технических неполадок — у «Роскосмоса» проблемы
Ракета «Ангара-А5» может вывести на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки. Неудачи стартов связаны с тем, что Россия разорвала многие связи в космосе.

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Россия когда-то была лидером в космической отрасли. Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Советские инженеры построили автономные луноходы и вместе с космическими станциями «Салют» отправили первые спутники на околоземную орбиту. Именно поэтому Запад привлек Россию к строительству МКС. В то время от этого выиграли обе стороны.

Сегодня все по-другому. Россия опирается на проверенные технологии 1980-х годов. Поэтому США, Китай, Индия, Саудовская Аравия и Эмираты не видят никакой дополнительной выгоды от сотрудничества с Россией. Технологии, которые бывшая космическая держава может им предоставить, устарели.

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10 апреля Россия во второй раз отложила запуск своей новой ракеты «Ангара-А5». Комментатор прямой трансляции планируемого запуска сообщил об этом в последнюю минуту.
«Ангара-А5». Фото: «Роскосмос»


«По первоначальным результатам обнаружен новый технический дефект в системе управления запуском накопителя», — сообщил чуть позже глава российского космического агентства «Роскосмос» Юрий Борисов.

Новая попытка запустить ракету будет предпринята в четверг, сообщает информационное агентство РИА Новости. Ракету нового поколения первоначально планировалось запустить в космос во вторник с космодрома «Восточный». Однако из-за технической проблемы старт был перенесен на 24 часа. Затем в среду старт ракеты опять перенесли на сутки.

У «Ангары-А5» новый двигатель, на разработку которого ушли десятилетия. Он призван заменить устаревшие приводы «Протон», технология которых восходит к 1960-м годам. На данный момент «Ангара-А5» совершила 3 испытательных полета. Последний состоялся 27 декабря 2021 года.

Многократные переносы запуска «Ангары-А5» — это очередная проблема российского космического сектора, который уже много лет страдает от проблем с финансированием. Ранее произошла потеря лунного корабля «Луна-25» в августе 2023 года. Две недели назад запуск российской ракеты «Союз» к Международной космической станции (МКС) пришлось отложить; полет состоялся через несколько дней.

Российский космический сектор, как считают некоторые эксперты, устарел и до сих пор использует технологии советских времен. Он сталкивается с растущей конкуренцией со стороны частных американских космических компаний, таких как SpaceX, которая взяла на себя часть полетов на МКС.

Примечательно, что отмены запусков происходят в преддверии 12 апреля — Дня космонавтики. Эксперты связывают эти неудачи и проблемы в отрасли в целом с санкциями западных стран и с отказом от сотрудничества с космическими агентствами Запада.

Сотрудничество России с западными странами связано с контрактами и соглашениями. Они гарантируют безопасность МКС и всех членов экипажа. Поочередно к МКС запускаются ракеты «Роскосмоса» и НАСА. На борту всегда находится хотя бы один космонавт из России и один астронавт из США. О разрыве сотрудничества впервые заговорили в 2022 году.

5 октября 2022 года космонавт Анна Кикина стала первой россиянкой, полетевшей на МКС на ракете SpaceX. Этому предшествовали политические переговоры. Россия объявила о плане запустить космонавта с территории США в декабре 2021 года, отозвала его в мае 2022 года и подтвердила в июне. Впервые за 20 лет представитель России отправился в космос с территории США. Полет Анны Кикиной стал символом продолжения сотрудничества НАСА и «Роскосмоса» на МКС.

Проблемы с российскими капсулами «Союз» показали, насколько это важно. Возвращение космонавтов с МКС задержалось из-за утечки теплоносителя. НАСА поддержало «Роскосмос» советами и действиями, которые были положительно восприняты российской стороной.

Европа планировала совместную миссию «ЭкзоМарс» на Марс с «Роскосмосом». Это сотрудничество было прекращено государствами-членами ЕКА. В целом Европа порвала связи с Россией. Московский офис ЕКА сократился вдвое. Ранее офис обеспечивал логистическую поддержку текущего сотрудничества и наводил мосты между Европой и российскими коллегами.

Теперь все изменилось. В случае проектов, завершенных ЕКА, таких как «ЭкзоМарс», с «Роскосмосом» было согласовано, что оборудование, которое все еще находится у российской стороны, будет возвращено. Это непростая задача, учитывая нынешние условия.

Очевидно, что происходит новая «космическая гонка» между Китаем и Западом. В космические проекты также привлекаются деньги из Эмиратов и Саудовской Аравии. Как только Международная космическая станция прекратит работу не позднее 2030 года, России придется тяжело. Китай управляет собственной космической станцией, ЕКА и НАСА уже работают над новой станцией на лунной орбите.

#россия #технологии #санкции #космос #ангара-а5
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