Felo — тайский бренд мотоциклов. Новый концептуальный электрический мотоцикл произвел фурор на выставке в Бангкоке.

Новый мотоцикл привлек большое внимание на автосалоне в столице Таиланда Бангкоке, пишет издание New Atlas. Сообщается, что электрический мотоцикл Felo Tooz с запасом хода в 720 километров превзойдёт все другие сопоставимые транспортные средства.

Фото: Smartech

Тайский производитель Smartech уже сделал себе имя благодаря таким электросамокатам, как Felo FW06 или складному электронному мопеду M-One.

Новый мотоцикл Felo Tooz в настоящее время все еще является концептуальным транспортным средством. Именно поэтому на данный момент о нем известно не так уж и много.

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Помимо большого запаса хода, мотоцикл должен разгоняться до 200 км/ч. Аккумулятор емкостью 35 кВтч сможет зарядиться с 20 до 80 процентов за 20 минут с помощью системы быстрой зарядки. Благодаря технологии Vehicle-to-Load (V2L) другие устройства также могут снабжаться накопленной в аккумуляторе электроэнергией.

Felo Tooz предлагает достаточно места для хранения вещей для длительных поездок. Фото: Smartech

Новая машина выделяется и другими своими техническим характеристикам. Мотоцикл подключается к смартфону, имеет 12-дюймовый сенсорный ЖК-экран для навигации и собственную 6-канальную систему объемного звучания. Он также оснащен ABS, системой контроля давления в шинах и системой контроля тяги. Сообщается, что на тайском мотоцикле также установлена система камер с обзором на 360 градусов.

Мотоцикл разработан Smartech, которая считается флагманской тайской компанией в области электромобилей. Помимо бренда Felo, она предлагает новую линейку мотоциклов под названием Rapid.

Таиланд уже зарекомендовал себя как популярное место производства мотоциклов. В стране производят большую часть своих мотоциклов известные бренды, такие как Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW, Triumph и Ducati. Известных брендов непосредственно из Таиланда пока немного. Однако с появлением Felo Tooz ситуация может измениться.

Smartech не сообщила, когда будет выпущен новый мотоцикл. Пока неизвестно, планирует ли компания вывести мотоцикл на европейский рынок. Никаких подробностей об ожидаемой цене также не было озвучено.