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kosmos_news
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
Помимо биткоина, только Toncoin побил свой предыдущий ценовой исторический максимум в 2024 году.

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Есть только две ведущие криптовалюты, которые побили свой предыдущий исторический ценовой максимум в 2024 году. Одна из них — биткоин. Другая называется Toncoin (TON). Ни Ethereum, ни Solana (SOL), ни Dogecoin (DOGE), ни BNB не смогли этого сделать.
Toncoin. Изображение: Ton.org
Toncoin вошел в топ-10 ведущих криптоактивов и обогнал бывших лидеров рынка, таких как Cardano (ADA), SHIBA INU, Avalanche (AVAX) и Polkadot (DOT). Рыночная капитализация в настоящее время составляет $23,6 млрд — значительно больше, чем у таких компаний, как Pinterest, Snapchat, Zoom или Robinhood. За 1 TON на криптовалютных биржах дают $6,80, год назад токен стоил всего два доллара. И это несмотря на то, что Toncoin торгуется лишь на нескольких биржах, таких как Kucoin, Bybit или OKEx, и не присутствует на площадках гигантов индустрии (Binance, Coinbase, Kraken или Bitpanda).

Что же такое Toncoin? Первоначально основатели Telegram Павел и Николай Дуровы хотели создать TON (аббревиатура когда-то обозначала Telegram Open Network), криптоактив, с помощью которого можно было бы оплачивать все виды услуг в приложении для обмена сообщениями. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в мае 2020 года запретила токен в США. После этого Telegram пришлось вернуть инвесторам выручку от продажи токенов, и в итоге они отказались от TON. 

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Потом к проекту присоединился в качестве партнера The Open Network Foundation (TON Foundation), созданный в Швейцарии в 2023 году фонд. Также официально существует около 300 валидаторов, которые рассчитывают транзакции в сети Proof-of-Stake и получают вознаграждение в Toncoin.

Но даже если Toncoin был формально отделен от Telegram, он все равно неизбежно связан с мессенджером. В Telegram TON используются, чтобы позволить операторам каналов получать процент от рекламных доходов, которые распределяет Telegram. Также можно отправлять токены другим пользователям Telegram. Чтобы стать валидатором, нужно иметь 300 000 TON. 

Итак, TON очень тесно связан с Telegram. И это в конечном итоге объясняет рост курса. Основатель Telegram Дуров недавно объявил о 900 миллионах пользователей, а также о том, что он, возможно, может сделать приложение для обмена сообщениями публичным (провести  IPO). Это привело к росту цены Toncoin, потому что любой, кто владеет TON, каким-то образом также инвестирует в Telegram. Дурову пришлось пообещать ограничить долю Telegram в TON максимум 10% от размещения, чтобы избежать волнений.

После того, как команда Telegram покинула Берлин, компания со штатом всего около 50 сотрудников теперь базируется в Дубае — убежище для многих других криптовалютных фирм, которые хотят сэкономить на налогах. 

 В то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла жесткие меры против Telegram в 2020 году, регуляторы в ОАЭ, вероятно, не настолько строгие — иначе Дуров и его компания, вероятно, выбрали бы другое место для перезапуска Toncoin.

Активность блокчейна в настоящее время растет. Год назад количество транзакций в секунду составляло от 1,3 до 1,5 транзакций в секунду. Сегодня показатель составляет уже около 40 tps (транзакций в секунду).

#криптовалюты #биткоин #telegram #toncoin
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