Украинский генерал, один из руководителей СБУ, был отстранен от должности и отправлен на фронт. Это результат журналистского расследования активов его семьи и методов, которые он использовал в работе.

Пока у Украины на фронте дела идут не очень хорошо (накануне стало известно, что ВСУ потеряли контроль над селом Первомайское), власть занята внутренними конфликтами. Правительство больше волнует, что происходит во внутригосударственных структурах. Всё чаще расследуются дела о коррупции среди чиновников и высшего военного руководства. Очередной пример – дело начальника управления кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ).

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Илья Витюк возглавляет, точнее, возглавлял специализированную команду экспертов, играющую ключевую роль в деятельности в интернете. По официальным данным, специалисты отражали около 4,5 тысяч кибератак в год. Как правило, атакам подвергались правительственные и государственные ресурсы.

Руководитель отдела получил высокую оценку от главы государства. 25 марта этого года, в годовщину создания СБУ, президент Владимир Зеленский присвоил Витюку звание бригадного генерала. Однако недавние события, скорее всего, уничтожат его карьеру.

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Глава Службы Василий Малюк принял решение отстранить Витюка от должности. По данным информационного агентства «Интерфакс-Украина», это связано с результатами расследования местных журналистов «Слидство.инфо» относительно недвижимости семьи Витюка. Чиновник подозревается в коррупции, поскольку его активы не соответствуют зарплатой ведомости.

Возникли вопросы и к методам, к которым прибегал чиновник в процессе работы (детали не уточняются). Опальный генерал, как сообщается, будет отправлен на фронт – пока неизвестно, в каком качестве, на какой должности и пр.

В материале журналистов указывается, что жена отстраненного главы киберотдела СБУ Юлия купила квартиру в одном из элитных многоквартирных домов Киева. Находясь в декретном отпуске, женщина получает доход более миллиона гривен в месяц ($25 000). Кроме того, мать Витюка – Наталья, обыкновенный врач – также владеет двумя квартирами в столице.

Общая стоимость недвижимости семьи отстраненного начальника составляет 25,5 млн гривен, то есть более $640 000 (рыночная стоимость).