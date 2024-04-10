Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Украинский генерал отстранен от должности в СБУ и отправлен на фронт после подозрения в коррупции
Украинский генерал, один из руководителей СБУ, был отстранен от должности и отправлен на фронт. Это результат журналистского расследования активов его семьи и методов, которые он использовал в работе.

реклама

Пока у Украины на фронте дела идут не очень хорошо (накануне стало известно, что ВСУ потеряли контроль над селом Первомайское), власть занята внутренними конфликтами. Правительство больше волнует, что происходит во внутригосударственных структурах. Всё чаще расследуются дела о коррупции среди чиновников и высшего военного руководства. Очередной пример – дело начальника управления кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ).
Изображение из открытых источников
Илья Витюк возглавляет, точнее, возглавлял специализированную команду экспертов, играющую ключевую роль в деятельности в интернете. По официальным данным, специалисты отражали около 4,5 тысяч кибератак в год. Как правило, атакам подвергались правительственные и государственные ресурсы.

Руководитель отдела получил высокую оценку от главы государства. 25 марта этого года, в годовщину создания СБУ, президент Владимир Зеленский присвоил Витюку звание бригадного генерала. Однако недавние события, скорее всего, уничтожат его карьеру.

реклама

Глава Службы Василий Малюк принял решение отстранить Витюка от должности. По данным информационного агентства «Интерфакс-Украина», это связано с результатами расследования местных журналистов «Слидство.инфо» относительно недвижимости семьи Витюка. Чиновник подозревается в коррупции, поскольку его активы не соответствуют зарплатой ведомости.

Возникли вопросы и к методам, к которым прибегал чиновник в процессе работы (детали не уточняются). Опальный генерал, как сообщается, будет отправлен на фронт – пока неизвестно, в каком качестве, на какой должности и пр.

В материале журналистов указывается, что жена отстраненного главы киберотдела СБУ Юлия купила квартиру в одном из элитных многоквартирных домов Киева. Находясь в декретном отпуске, женщина получает доход более миллиона гривен в месяц ($25 000). Кроме того, мать Витюка – Наталья, обыкновенный врач – также владеет двумя квартирами в столице.

Общая стоимость недвижимости семьи отстраненного начальника составляет 25,5 млн гривен, то есть более $640 000 (рыночная стоимость).

#украина #сво #коррупция #сбу #военные действия
1
Показать комментарии (1)
Ночные ракетно-дроновые удары по украинской инфраструктуре продолжились и в утреннее время
Игорь Стрелков готов отправиться в зону боевых действий на Украину в составе российской армии
Российские военные отразили 4 атаки в окрестностях посёлка Красное
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
21
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
3
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
3
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
8
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
1
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
+
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
23
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
1
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
+

Популярные статьи

Почему я не буду покупать себе RTX 5090
95
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
28
Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
3
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
153
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
6
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16
Что такое полупроводники: из чего они сделаны, как работают и где применяются
1

Сейчас обсуждают

Grotlon
17:09
Эта информация уже гуляла 7 месяцев назад, а оценку площади кристалла все дают разную.
Инсайдер назвал некоторые характеристики графических процессоров AMD Navi 48 и 44
Manager
17:09
Вы еще слишком молоды, чтобы делать такие прогнозы. Непонятно, почему вы всех взяли и в такой категоричной форме в убогие записали. Может вам помощь какая нужна?
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
fynjy_2005
17:03
И альтернативное незамутненное мнение про лучи) https://www.youtube.com/watch?v=Y7NUmBNqHJ0&t=1s
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
swr5
17:03
Слили какую-то "самосборку для аудита", никаких официальных образов еще не было.
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
Walter Sullivan
17:03
4 года разве что 4090 или 4080 будет актуальна
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Vorvort
17:03
Как играется? Достаточно 3600 МГц с низкими таймингами. Процессор не требовательный к памяти. Настроить его помогут в теме по Ryzen 5000 в Конференции, есть нюансы. Я если здесь начну рассказывать - ...
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
KiskiFox
17:02
Это не двойные стандарты, это нормы международного права. Любая страна для достижение конкретных целей может начать проводить операцию на территории другой страны, а если другая страна против, то она ...
Шеф Пентагона порекомендовал Украине прекратить попытки нанесения ударов по российским НПЗ
fynjy_2005
17:01
https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/150950/V-Koree-vozvraschaetsya-po-braku-bolee-10-processorov-Intel-ezhednevno после этого скажите что интел вообще крутые процы делает. Фигня что переразогнали....
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Red Red
16:47
не перебор
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Grotlon
16:42
Просто они не потянули чиплетный GPU, и старший Navi 4C был отменен. А это по сути Navi 43 и 44.
Инсайдер назвал некоторые характеристики графических процессоров AMD Navi 48 и 44
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем