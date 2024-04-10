Компания Intel представила ИИ-чип следующего поколения Gaudi 3. Акции Nvidia упали на 5%.

Во вторник, 9 апреля, акции Nvidia упали почти на 5%, а в настоящее время потери составляют 4,08% . Причина — конкуренция: Intel, например, вчера представила свой очередной ИИ-чип под названием Gaudi 3. Это решение призвано положить конец доминированию Nvidia на чрезвычайно прибыльном рынке чипов искусственного интеллекта.

Суперкомпьютер от Nvidia. Источник изображения: NVIDIA

Чип Gaudi 3 призван составить прямую конкуренцию чипам ИИ H100 от Nvidia, которые обеспечили большую часть роста продаж и доходов компании за последний год. За последние 12 месяцев акции Nvidia выросли на целых 209 %. Четвертый квартал прошлого года был особенно успешным — Nvidia достигла рекордной квартальной прибыли в $22,1 миллиарда. Это на 22% больше, чем в третьем квартале и на 265% больше, чем год назад.

Но теперь конкуренты, по крайней мере, догоняют лидера рынка. По данным Intel, Gaudi 3 будет предлагать на 50% лучшую производительность вывода, чем H100 от Nvidia. Чип примерно на 40% более энергоэффективен, чем H100.

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По словам Intel, новый ИИ-чип также будет стоить значительно дешевле, чем ИИ-чипы Nvidia. Nvidia, в свою очередь, уже продемонстрировала ответ Gaudi 3 под названием «Grace Blackwell» или «GB200».

Intel объявила, что ее новый чип-ускоритель искусственного интеллекта будет доступен различным компаниям, таким как Dell, HPE и Supermicro, во втором квартале.

Google, а точнее Alphabet, входит в бизнес по производству чипов с разработкой своего чипа Axion. Чип предназначен для поддержки анализа больших данных Google и снижения зависимости компании от Nvidia. Все это влияет на цену акций.