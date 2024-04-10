Согласно отчету Федерального управления автомобильного транспорта, спрос на электромобили в Германии в марте упал почти на 30% по сравнению с данными за тот же период прошлого года.

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, в марте количество регистраций новых электромобилей значительно сократилось и составило всего 31 384 единицы. По сравнению с прошлогодними данными, когда на улицы вышло 44 1245 новых электромобилей, снижение составило 28,9%.

Электромобили (рынок Германии). Изображение из открытых источников

Согласно отчету, доля электромобилей в общем количестве новых регистраций снизилась до 11,9% в марте 2024 года. В феврале она составляла 12,6%, а в среднем за весь 2023 год — 18,4%.

Общее количество регистраций новых легковых автомобилей в марте этого года снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 263 844 единиц. Из них 37,8% были бензиновыми, 18,3% — дизельными, 25,4% — обычными гибридами и 6,1% — подключаемыми гибридами.

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Когда в середине декабря 2023 года правительство Германии прекратило программу субсидирования электромобилей, производители решили компенсировать это высокими скидками на их покупку. Несмотря на эти усилия, спрос на электрокары среди жителей не увеличился.

Авторы отчета подсчитали, что в прошлом месяце китайский бренд MG зафиксировал снижение регистрации новых автомобилей на 22,4%, а NIO - на 60,7%. Результаты Tesla могут оказаться катастрофическими для американского производителя, поскольку количество новых зарегистрированных автомобилей сократилось на 55,4% по сравнению с мартом прошлого года, составив всего 3878 единиц.

Как правило, Tesla не раскрывает более подробно данные о продажах отдельных моделей. Эксперты были разочарованы. От Tesla ожидали большего. По крайней мере, что касается Model Y в Германии. Согласно данным Федерального автомобильного управления, совсем недавно, в 2022 году, электромобиль стал лидером по количеству новых регистраций не только в своем сегменте внедорожников.

С 9846 новыми зарегистрированными единицами (на 818% больше, чем в сентябре 2021 года) автомобиль от калифорнийского производителя электромобилей тогда возглавил общий рейтинг регистрации новых автомобилей в Германии. Бывший лидер отрасли VW Golf отстал от своего американского конкурента с 7095 новыми регистрациями (+3%).

Производство автомобилей на немецких заводах также снижается. По данным Ассоциации автомобильной промышленности (VDA), в прошлом месяце было произведено 372,8 тыс. единиц, что на 15% ниже показателя марта прошлого года. За период с января по март 2024 года было произведено автомобилей в Германии всего 1,044 млн, что означает снижение на 9% по сравнению с предыдущим годом и снижение на 18% по сравнению с докризисным 2019 годом.



