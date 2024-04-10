Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Сспрос на электромобили в Германии в марте упал почти на 30% по сравнению с данными за 2023 год
Согласно отчету Федерального управления автомобильного транспорта, спрос на электромобили в Германии в марте упал почти на 30% по сравнению с данными за тот же период прошлого года.

реклама

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, в марте количество регистраций новых электромобилей значительно сократилось и составило всего 31 384 единицы. По сравнению с прошлогодними данными, когда на улицы вышло 44 1245 новых электромобилей, снижение составило 28,9%.
Электромобили (рынок Германии). Изображение из открытых источников
Согласно отчету, доля электромобилей в общем количестве новых регистраций снизилась до 11,9% в марте 2024 года. В феврале она составляла 12,6%, а в среднем за весь 2023 год — 18,4%.

Общее количество регистраций новых легковых автомобилей в марте этого года снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 263 844 единиц. Из них 37,8% были бензиновыми, 18,3% — дизельными, 25,4% — обычными гибридами и 6,1% — подключаемыми гибридами.

реклама

Когда в середине декабря 2023 года правительство Германии прекратило программу субсидирования электромобилей, производители решили компенсировать это высокими скидками на их покупку. Несмотря на эти усилия, спрос на электрокары среди жителей не увеличился.

Авторы отчета подсчитали, что в прошлом месяце китайский бренд MG зафиксировал снижение регистрации новых автомобилей на 22,4%, а NIO - на 60,7%. Результаты Tesla могут оказаться катастрофическими для американского производителя, поскольку количество новых зарегистрированных автомобилей сократилось на 55,4% по сравнению с мартом прошлого года, составив всего 3878 единиц.

Как правило, Tesla не раскрывает более подробно данные о продажах отдельных моделей. Эксперты были разочарованы. От Tesla ожидали большего. По крайней мере, что касается Model Y в Германии. Согласно данным Федерального автомобильного управления, совсем недавно, в 2022 году, электромобиль стал лидером по количеству новых регистраций не только в своем сегменте внедорожников.

С 9846 новыми зарегистрированными единицами (на 818% больше, чем в сентябре 2021 года) автомобиль от калифорнийского производителя электромобилей тогда возглавил общий рейтинг регистрации новых автомобилей в Германии. Бывший лидер отрасли VW Golf отстал от своего американского конкурента с 7095 новыми регистрациями (+3%).

Производство автомобилей на немецких заводах также снижается. По данным Ассоциации автомобильной промышленности (VDA), в прошлом месяце было произведено 372,8 тыс. единиц, что на 15% ниже показателя марта прошлого года. За период с января по март 2024 года было произведено автомобилей в Германии всего 1,044 млн, что означает снижение на 9% по сравнению с предыдущим годом и снижение на 18% по сравнению с докризисным 2019 годом.

#электромобили #автомобили #германия
+
Написать комментарий (0)
Зеленский раскритиковал Шольца и выразил недовольство действиями США
В августе BYD выпустит новую версию аккумуляторов для электромобилей с увеличенным запасом хода
Согласно прогнозу компании Robert W. Baird на второй квартал, продажи машин Tesla продолжат падать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
21
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
3
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
3
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
1
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
8
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
+
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
24
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
1
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
+

Популярные статьи

Почему я не буду покупать себе RTX 5090
95
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
28
Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
3
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
153
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
6
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16
Что такое полупроводники: из чего они сделаны, как работают и где применяются
1

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
17:20
Наркоманы как раз те, кто трактует самооборону как терроризм, при этом сами же нарушают международное право
Шеф Пентагона порекомендовал Украине прекратить попытки нанесения ударов по российским НПЗ
aleximus777
17:18
Так у тебя от помпы вверх идут патрубки или вниз? GamerNexus ставили эксперимент, если патрубки идут вверх на фронтальную панель и водянка немного не до краев наполнена, то в зоне прихода патрубков на...
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
Ivan Mikhailov
17:17
А что случилось?
Электромобильный проект Zetta в Тольятти закрыт после многолетних испытаний
swr5
17:10
Интересно, а в системе контроля запуска двигателя стоят родные микроконтроллеры и процессоры или западные с бэкдором для удаленного управления?
Ракета-носитель "Ангара-А5" снова осталась на стартовом столе
Grotlon
17:09
Эта информация уже гуляла 7 месяцев назад, а оценку площади кристалла все дают разную.
Инсайдер назвал некоторые характеристики графических процессоров AMD Navi 48 и 44
Manager
17:09
Вы еще слишком молоды, чтобы делать такие прогнозы. Непонятно, почему вы всех взяли и в такой категоричной форме в убогие записали. Может вам помощь какая нужна?
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
fynjy_2005
17:03
И альтернативное незамутненное мнение про лучи) https://www.youtube.com/watch?v=Y7NUmBNqHJ0&t=1s
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
swr5
17:03
Слили какую-то "самосборку для аудита", никаких официальных образов еще не было.
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
Walter Sullivan
17:03
4 года разве что 4090 или 4080 будет актуальна
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Vorvort
17:03
Как играется? Достаточно 3600 МГц с низкими таймингами. Процессор не требовательный к памяти. Настроить его помогут в теме по Ryzen 5000 в Конференции, есть нюансы. Я если здесь начну рассказывать - ...
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем