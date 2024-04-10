НАСА тестирует, как роботы могут помочь астронавтам на Луне. Для этого их испытывают в полевых условиях.

Ожидается, что в 2026 году астронавты снова высадятся на Луну впервые за полвека в рамках миссии Artemis 3 (рус. «Артемида-3»). Цель: создать лунную базу, на которой будут жить люди. Сейчас НАСА вместе с исследовательскими группами испытывают роботов, которые будут поддерживать людей в миссиях на Луну.

Проект LASSIE тестирует робота в снегу и песке. Изображение: Университет Южной Калифорнии

Роботы-собаки будут использоваться вместе с луноходами. Роверы предназначены для перевозки тяжелых грузов, а четырехногие роботы призваны быть более мобильными и способными эффективно выполнять задачи на коротких расстояниях.

Сообщается, что роботы могут принимать разные формы. Если астронавт во время лунной экспедиции застрянет, например, в лунном кратере, робот может трансформироваться в конструкцию, напоминающую мостик или лестницу. Затем астронавт может использовать его в качестве вспомогательного средства, чтобы выбраться из кратера.

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НАСА хочет разместить на Луне целый парк собак-роботов. В какой-то момент им придется перемещаться по местности и собирать о ней данные. Цель состоит в том, чтобы создать карту местности для астронавтов и водителей луноходов. Кратеры на Луне, заполненные мягким реголитом, таят в себе опасности, поскольку там могут застрять роверы.

В рамках проекта под названием LASSIE (Legged Autonomous Surface Science in Analog Environments) исследователи в настоящее время тестируют робота под названием Spirit в американском штате Орегон, как они поясняют в пресс-релизе.

Робот-собака уже прошел тщательные испытания на пригодность в ходе запуска в 2023 году. Ему приходилось перемещаться по грязи, снегу и камням на крепких металлических ногах.

Позже Spirit был протестирован на песчаных пляжах Калифорнии и песчаных дюнах Нью-Мексико. Исследователи надеются, что опыт Spirit будет полезен для будущих миссий на Луну, а также для других исследований в космосе. В другом проекте под названием TRUSSES исследователи в настоящее время проверяют, как роботы на Луне могут лучше всего помочь в миссиях.