В Беларуси завершаются испытания новой ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21Б «БелГрад – 2». БМ-21Б может вести стрельбу без подготовки огневой позиции как одиночными выстрелами, так и неуправляемыми реактивными снарядами.

Сайт Defense Express со ссылкой на белорусские источники сообщил о намерениях белорусского командования передать в подразделения реактивной артиллерии новые 122-мм ракеты с увеличенной дальностью до 40 км.

Белорусская БМ-21Б. Фото: Википедия

В настоящее время в армии Беларуси имеется около 120 модернизированных систем залпового огня БМ-21А/Б «БелГрад», которые будут использовать новые 122-мм ракеты. Информацию о передаче в военные части боеприпасов нового типа озвучило Западное оперативное командование. Запущенные из БМ-21Б снаряды должны характеризоваться не только большей дальностью стрельбы (около 40 км), но и точностью.

Эффект от этих систем вооружений заключается в повышении возможностей подразделений вести бой. Ракеты этого типа испытали в Беларуси в конце прошлого года. С 2022 года Беларусь должна была нарастить производство снарядов, в том числе 122-мм реактивных боеприпасов. По данным белорусских источников, речь идет о возможности производить 15 тысяч боеприпасов указанного типа.

реклама

Несмотря на создание независимого производства, снаряды импортируют, например, из Китая. Внедрение новых ракет в подразделения, оснащенные БМ-21 «Град», означает еще один шаг в процессе модернизации белорусской артиллерии.

В феврале прошлого года СМИ сообщили о продолжающихся работах по улучшению возможностей всей артиллерии, используемой армией Беларуси.