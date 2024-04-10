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kosmos_news
Вооруженные силы США представили новую беспилотную подводную лодку с крыльями Manta Ray
Беспилотная подводная лодка напоминает ската Манта и призвана открыть новый класс субмарин.

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Manta Ray — это новый тип беспилотного подводного аппарата, призванный открыть новый класс подводных лодок. По крайней мере, так написала оборонная компания Northrop Grumman в пресс-релизе, сообщающем о завершении разработки первого прототипа.
Manta Ray — новый тип беспилотной подводной лодки. Изображение: Northrop Grumman 
Как следует из названия, аппарат UUV (Uncrewed Underwater Vehicle или Unmanned Undersea Vehicle) напоминает ската рода Манта или подводную лодку с крыльями.

На представленной производителем Northrop Grumman фотографии задняя часть Manta Ray находится в темноте и поэтому не видна. Оружейная компания, очевидно, хочет пока сохранить в тайне тип двигателя и его свойства. 

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Видны как минимум два винта небольшого размера. Разработку субмарины финансирует Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) — исследовательское подразделение армии США.

Новая подводная лодка первоначально будет использоваться в качестве аппарата для испытаний технологий. Ее единственная цель: изучение многочисленных аспектов борьбы с беспилотными подводными лодками. Конкретно речь идет, прежде всего, об изучении возможности эксплуатации под водой в течении очень длительного времени таких субмарин, недостижимой ранее дальности похода и высокой полезной нагрузке.

С помощью Manta Ray США хотят выяснить, как такие автономные аппараты можно использовать энергоэффективно, какие двигательные установки лучше и как можно получать энергию из океанов. Например, беспилотная подводная лодка может закрепиться на морском дне и использовать генератор для преобразования океанских течений в электрическую энергию. Это позволит Manta Ray оставаться в скрытной позиции, не теряя энергии, пока лодка не получит приказ на развертывание или пока цель самостоятельно не войдет в зону действия её сенсоров.

Northrop также работает с Seatrec над подводной зарядной станцией для субмарин. Концепция называется UUV Station. Станция должна генерировать энергию за счет разницы температур между различными слоями моря. Для этой цели используется устройство «Pod Thermal Energy Pod» от Seatrec.

Manta Ray могла бы заряжаться под водой самостоятельно, что теоретически давало бы лодке неограниченный срок службы. В то же время другие подводные аппараты могли бы пристыковаться к Manta Ray для получения энергии.
Станция зарядки UUV в настоящее время официально существует только как концепция. Неизвестно, насколько она велика и сколько энергии сможет выработать и за какое время. Возможно, Northrop хочет установить на борту Manta Ray станцию UUV в качестве полезной нагрузки. Несколько аппаратов Manta Ray можно использовать для создания собственной сети зарядки.

Если испытания Manta Ray пройдут успешно, такие подводные аппараты смогут усилить вооруженные силы США. Цель состоит в том, чтобы подводные лодки, способные выполнять беспилотные миссии, имели чрезвычайно большую дальность передвижения и грузоподъемность. Они призваны действовать в значительной степени независимо от кораблей и портов, тем самым давая США преимущество в возможных военных конфликтах.

#сша #техника #технологии #подводные лодки
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