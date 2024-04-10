Google обещает прорыв в производительности благодаря новым чипам. Она на 30% выше, чем у чипов Microsoft.

Google хочет наверстать упущенное в гонке за производство лучших чипов искусственного интеллекта и разработала новую модель под названием Axion. Она призвана составить конкуренцию таким давним партнерам Google, как Intel и Nvidia.

По словам компании, это ее первые специальные процессоры, основанные на технологии Arm. Axion призван обеспечить лучшую в сфере производительность и энергоэффективность и будет доступен клиентам Google Cloud позднее в этом году.

Новый чип компании. Источник изображения: Google

По данным TechCrunch, новый чип основан на архитектуре Neoverse 2 от Arm. Сообщается, что чипы обеспечивают на 30% большую производительность, чем другие чипы на базе Arm от конкурентов, таких как AWS и Microsoft, а также до 50% более высокую производительность и на 60% большую энергоэффективность, чем сопоставимые чипы на базе X86.

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Однако Google пока не предоставила документации, подтверждающей эти утверждения, а также не предоставляет никакой конкретной информации о датах поступления новинки на рынок, ценах и технических характеристиках.



«Техническая документация, включая результаты сравнительного анализа и детали архитектуры, будет доступна позднее в этом году», — заявила представитель Google Аманда Лам.





Тем не менее группа, как сообщается, уже начала предоставлять такие услуги и приложения, как BigTable, Spanner, BigQuery, Blobstore, Pub/Sub и платформу YouTube Ads, на серверах текущего поколения на базе Arm. Группа планирует вскоре сделать эти и другие услуги доступными на Axion.

Процессоры Axion предназначены для значительного повышения производительности веб-серверов и серверов приложений, баз данных с открытым исходным кодом, механизмов анализа данных, обработки мультимедиа и, конечно же, обучения искусственному интеллекту. С помощью новых чипов Google также хочет еще больше оптимизировать свою энергоэффективность.

Axion также можно использовать во многих облачных сервисах Google. Программное обеспечение и решения, совместимые с Arm, теперь доступны на Google Cloud.