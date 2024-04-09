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Выбросы углекислого газа в атмосферу во многом способствуют глобальному потеплению и изменению климата. База данных Carbon Majors (CMD) не только показывает загрязнение окружающей среды за последние столетия, но и указывает на компании, которые несут основную ответственность за это.
По данным CMD, всего существует 57 компаний, на которые пришлось около 80% всех выбросов углекислого газа за последние пять лет.
CMD делит компании на те, которые финансируются частными инвесторами, и те, которые поддерживаются государством. На долю частных компаний, таких как Chevron, ExxonMobil и BP, приходится около 25% всех выбросов. На долю государственных компаний, таких как Saudi Aramco, «Газпром» и National Iranian Oil, приходится 38% всех выбросов CO₂.
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Совсем недавно база данных отнесла 37% выбросов к таким странам, как Россия и Китай, которые производят выбросы за счет добычи угля и нефти.
В базе данных содержится «Топ-10» крупнейших экологических «нарушителей» с 2016 года:
- Saudi Aramco – 4,8% мировых выбросов
- «Газпром» – 3,3% мировых выбросов
- Coal India – 3,0% мировых выбросов
- National Iranian Oil – 2,8% мировых выбросов
- «Роснефть» – 2,1% мировых выбросов
- China National Petroleum Corporation – 1,7% мировых выбросов
- Abu Dhabi National Oil – 1,7% мировых выбросов
- ExxonMobil – 1,4% мировых выбросов
- Iraq National Oil – 1,4% мировых выбросов
- Shell – 1,2% мировых выбросов
В совокупности 57 компаний произвели около 251 гигатонны углекислого газа с 2016 по 2022 год. Для сравнения: всего с 1854 года было выпущено 1421 гигатонна.
«Для компаний морально предосудительно продолжать производить CO₂, ведь они десятилетиями знали, что их продукция вредна», — сказал Ричард Хиде The Guardian.
В 2013 году он запустил базу данных Carbon Majors. По словам Хиде, многие винят потребителей в изменении климата, хотя на самом деле несколько компаний вызывают большую часть загрязнения.