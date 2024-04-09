Высокие уровни выбросов CO₂ во всем мире вызывают серьезные климатические проблемы. Согласно исследованию, за это отвечают в основном около 60 компаний. В этом списке компаний «Газпром» на втором месте, «Роснефть» – в десятке.

Выбросы углекислого газа в атмосферу во многом способствуют глобальному потеплению и изменению климата. База данных Carbon Majors (CMD) не только показывает загрязнение окружающей среды за последние столетия, но и указывает на компании, которые несут основную ответственность за это.

По данным CMD, всего существует 57 компаний, на которые пришлось около 80% всех выбросов углекислого газа за последние пять лет.

Лишь несколько компаний несут ответственность за большую часть загрязнения воздуха. Изображение из открытых источников

CMD делит компании на те, которые финансируются частными инвесторами, и те, которые поддерживаются государством. На долю частных компаний, таких как Chevron, ExxonMobil и BP, приходится около 25% всех выбросов. На долю государственных компаний, таких как Saudi Aramco, «Газпром» и National Iranian Oil, приходится 38% всех выбросов CO₂.

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Совсем недавно база данных отнесла 37% выбросов к таким странам, как Россия и Китай, которые производят выбросы за счет добычи угля и нефти.

В базе данных содержится «Топ-10» крупнейших экологических «нарушителей» с 2016 года:

Saudi Aramco – 4,8% мировых выбросов

«Газпром» – 3,3% мировых выбросов

Coal India – 3,0% мировых выбросов

National Iranian Oil – 2,8% мировых выбросов

«Роснефть» – 2,1% мировых выбросов

China National Petroleum Corporation – 1,7% мировых выбросов

Abu Dhabi National Oil – 1,7% мировых выбросов

ExxonMobil – 1,4% мировых выбросов

Iraq National Oil – 1,4% мировых выбросов

Shell – 1,2% мировых выбросов



В совокупности 57 компаний произвели около 251 гигатонны углекислого газа с 2016 по 2022 год. Для сравнения: всего с 1854 года было выпущено 1421 гигатонна.



«Для компаний морально предосудительно продолжать производить CO₂, ведь они десятилетиями знали, что их продукция вредна», — сказал Ричард Хиде The Guardian.

В 2013 году он запустил базу данных Carbon Majors. По словам Хиде, многие винят потребителей в изменении климата, хотя на самом деле несколько компаний вызывают большую часть загрязнения.





