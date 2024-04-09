«Ростех» предоставит армии модернизованные гаубицы «Мста-С» и «Акация».

Российский оборонный холдинг «Ростех» сообщил о предстоящей поставке в российскую армию очередной партии гусеничных гаубиц 2С19М1 «Мста-С» и модернизированных гаубиц 2С3М «Акация».

2С19М1 «Мста-С». Фото: «Ростех»

Это означает продолжение поставок артиллерийских систем 2С19М1 «Мста-С» в российскую армию, несмотря на продолжающееся производство более новых вариантов 2С19М2. В обоих случаях нельзя исключать, что речь идет не о производстве всей конструкции с нуля, а об обновлении находящейся в резерве техники или буксируемых с фронта гаубицах.

Примечательно, что по заявлениям, опубликованным «Ростехом», может сложиться впечатление, что версия М1 гораздо чаще передается в армию, чем более новые машины М2. Однако, поставляемые машины были подвергнуты дополнительным доработкам. Необходима установка цифрового оборудования, обеспечивающего более тесное взаимодействие с беспилотными средствами воздушной разведки и радиолокационными станциями. Это приведет к большей эффективности устранения артиллерии ВСУ.

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Кроме того, самоходные гаубицы должны были адаптировать для стрельбы новейшей версией высокоточного артиллерийского снаряда с лазерным наведением «Краснополь-М2» (при этом дальность стрельбы увеличилась, по оценкам экспертов, с 20 км до 30-40 км). Опять же, количество предоставленных гаубиц не уточняется.

Кроме того, в армию должна была быть поставлена еще одна партия отремонтированных и модернизированных артиллерийских систем старого типа 2С3М «Акация», количество поставленных экземпляров которых также не озвучивается.

2С3М «Акация». Фото: «Ростех»

2С19 «Мста-С» — российская 152-мм самоходная гаубица, разработанная в 1980-х годах как преемница систем 2С3 «Акация» и 2С5 «Гиацинт». Основное вооружение — пушка-гаубица 2А64 со стволом 47 калибров, размещенная во вращающейся башне, установленной на гусеничном шасси.

Для обороны используется крупнокалиберный пулемет НСВ «Утёс» калибра 12,7 мм. Само шасси было построено с использованием комплектующих от танков Т-72 и Т-80. Скорострельность «Мсты-С» составляет до 8 выстрелов в минуту, а дальность оценивается в 29-36 км. Силовой установкой машины является двигатель В-84А мощностью 840 л.с., который позволяет самоходной гаубице массой 42 тонны разгоняться до 60 км/ч. В случае с вариантом 2С19М1 использовался усовершенствованный двигатель В-84МС, была интегрирована система управления огнем АСУНО и добавлена навигационная система ГЛОНАСС.