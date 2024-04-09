В ситуациях, когда сигнал GPS не может быть принят, необходимы другие системы определения местоположения.

Новый метод определения местоположения кораблей призван сделать квантовую инерциальную навигацию более точной. Это улучшенный вариант инерциальной навигации (ИНС).

Корабли ВМС США. Фото: APA

ИНС используется, когда спутниковая навигация, например GPS, недоступна. Это касается, например, подводных лодок и космических кораблей. Технология также используется на кораблях и крылатых ракетах, когда сигнал GPS блокируется глушителями.

Датчики используются для регистрации всех движений. Система использует данные для расчета, где корабль находится. Чем дольше датчик используется, тем менее точным он становится. Со временем позиционирование становится все более неточным.

Военно-морская исследовательская лаборатория. Фото: ВМС США

«Интерферометр атомных пучков с непрерывным охлаждением», разработанный учеными Военно-морской исследовательской лаборатории США, призван уменьшить неточность навигации. Запатентованная система использует для измерений пучки холодных атомов.

реклама

Такой атомный интерферометр используется, например, в космических исследованиях для измерения мельчайших изменений.

Атом охлаждается практически до абсолютного нуля с помощью лазерных лучей. Это означает, что каждое движение атома, каким бы малым оно ни было, можно точно обнаружить. Новая система должна работать на основе этой технологии.

Однако команда не раскрывает, как именно работает оборудование. Технология позволила добиться высокой контрастности и низкого уровня шума при измерениях, а также лучшей адаптации к различным условиям.

Но у метода есть и недостатки. Такая чувствительная система менее динамична.





«Мы изучаем несколько способов решения этой проблемы, включая внедрение дополнительных датчиков или альтернативных методов с использованием холодных атомов», — объясняет исследователь Джонатан Кволек.

ВМС США хотят сказать, что этот метод пока не подходит для навигации по быстродвижущимся объектам, таким как военные корабли и крылатые ракеты. Команда надеется в долгосрочной перспективе представить реальную альтернативу GPS и таким образом стать более независимыми от GPS, особенно в военных конфликтах.