Топ-менеджеры убеждены, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек. Но большинство хочет сочетания человека и машины.

Искусственному интеллекту (ИИ) сейчас гораздо больше доверяют в задачах управления персоналом, чем два года назад. Таков результат опроса Yougov, проведенного по заказу платформы вакансий Indeed, в ходе которого были опрошены как работодатели, так и сотрудники.

Изображение из открытых источников

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Почти 10% топ-менеджеров считают, что ИИ лучше справится с подбором персонала, чем человек. Однако большинство считает наиболее подходящим для принятия кадровых решений сочетание человека и машины.

Люди осознают все больше преимуществ работы с ИИ, особенно с точки зрения эффективности: для 43% работодателей и около 30% сотрудников ускорение процессов является самым сильным преимуществом технологии.

Не только эффективность, но также качество и справедливость играют все более важную роль в процессе подбора персонала. Со стороны работодателей около 25% считают, что ИИ делает отбор персонала более справедливым. Среди работающих это около 15%. С другой стороны, 41% опрошенных не думают, что ИИ может поставить в невыгодное положение определенные группы людей.

ИИ теоретически может принимать более объективные решения, но он может укрепить существующие стереотипы. Причина кроется в базовых данных: предубеждения относительно пола, происхождения или цвета кожи четко документируются в процессе подачи заявления.

Какую роль должен играть ИИ в процессе подачи заявки? Респонденты считают, что ИИ не должен самостоятельно принимать решения, например, о том, кого пригласить на собеседование. Более половины работодателей (53%) и почти половина сотрудников (47%) считают, что ИИ должен лишь помочь на этом этапе процесса подбора персонала.

Около 25% работодателей считают ИИ более подходящим для проверки заявлений на прием. Что касается сотрудников, 17% считают ИИ приоритетом. Там, где требуются социальные навыки, приемлемость использования ИИ ниже.

Например, 49% работодателей и 45% сотрудников явно видят в менеджере по персоналу ответственного за проведение собеседования. В этом вопросе доверяют ИИ 8% работодателей и 7% сотрудников.