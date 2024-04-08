Швеция купит несколько небольших боевых кораблей с артиллерийским вооружением. Инициатива направлена на повышение боевых возможностей войск.

Шведское агентство оборонных закупок FMV (Försvarets materielverk) заключило контракт с местной компанией Ship Marine AB на поставку ударных катеров, оснащенных минометным комплексом Nemo производства финской компанией Patria Group. Об этом сама Patria Group сообщила на платформе X (заблокирована в РФ) в своем аккаунте @group_patria.

Боевой катер с минометным комплексом Nemo. Изображение: Patria Group

Помимо приобретенных восьми минометных комплексов Nemo, которые будут размещены на ударных катерах, шведы также заказали два миномета. Их, в свою очередь, можно установить, например, на надводные корабли других типов.

Согласно графику, первая канонерская лодка должна быть поставлена заказчику в 2027 году, а весь контракт будет выполнен годом позже. Приобретение финских минометов является частью инициативы Amfbat 2030, направленной на повышение боевых возможностей и мобильности шведских войск. Лодки будут переданы десантным силам, действующим в Стокгольме и Гетеборге.

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Nemo — это башенная минометная система, разработанная финской компанией Patria. Этот минометный комплекс может быть интегрирован на широкий спектр носителей, от колесной техники до морских судов. Систему также можно устанавливать на грузовиках. Впервые эту систему испытали еще в 2016 году. Годом позже минометный комплекс поступил на вооружение финских войск. С тех пор система постоянно совершенствовалась.

Минометную систему можно использовать для поражения целей на расстоянии чуть более 10 км. Используемая в нем полуавтоматическая система заряжания обеспечивает теоретическую скорострельность 10 выстрелов в минуту (и практическую скорострельность 6 выстрелов в минуту при непрерывном огне).

Благодаря современной системе управления стрельбой можно открыть огонь в течение 25 секунд после обнаружения цели. Система может вести огонь в радиусе 360° вокруг своей оси. За раз орудие может выпускать 50-60 минометных снарядов. Общий вес системы составляет всего 1900 кг, что позволяет интегрировать ее с широким спектром платформ.