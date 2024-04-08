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kosmos_news
Science News: Плотность темной энергии не является постоянной
Используя спектроскопический инструмент темной энергии, исследователи создают самую большую трехмерную карту Вселенной. Результаты первоначального анализа данных дают новые подсказки о темной энергии, которая может повлиять на измерения Вселенной.

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Спектроскопический инструмент темной энергии (Desi) создал самую большую трехмерную карту Вселенной. Цель масштабного проекта состоит в том, чтобы получить более глубокое понимание темной энергии и понять, какое влияние она оказывает на расширение Вселенной.
Вселенная. Изображение из открытых источников

Хотя темная энергия, по-видимому, составляет большую часть нашей Вселенной, она остается одной из величайших загадок астрофизики. Первоначальные результаты изучения данных, собранных Desi в первый год, позволяют предположить, что плотность темной энергии не является постоянной. Однако пока исследователи это только предполагают, как пишет в начале апреля Science News.

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На данный момент, к началу апреля, с помощью Desi зафиксированы положения 6,4 миллионов галактик и квазаров. Квазары — это сверхяркие ядра очень активных галактик.

Ключевым понятием в этом процессе являются барионные акустические колебания. Это звуковые волны, создающие определённую закономерность в плотности материи во Вселенной. Эти закономерности плотности, в свою очередь, предоставляют информацию о том, насколько далеко друг от друга могут находиться галактики. 

Исследователи используют эти расстояния как своего рода космическую линейку для определения размеров Вселенной. Однако точность этого метода зависит от того, остается ли плотность темной энергии постоянной.

Если плотность темной энергии действительно переменная, это может изменить текущие предположения о размере Вселенной. Однако эта гипотеза еще не доказана и рассматривается учеными как более интересная подсказка.

Для дальнейшего изучения этого явления ученые Desi планируют в течение следующих пяти лет собрать обширные данные, охватывающие три миллиона квазаров и 37 миллионов галактик, которые будут интегрированы в трехмерную карту Вселенной.

Эти дополнительные данные могут помочь прояснить, является ли плотность темной энергии константой или нет. Информация и исследования, основанные на данных инструмент по изучению темной энергии Desi, опубликованы на сайте Desi Project.

#космос #вселенная #астрономия #темная энергия #плотность
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