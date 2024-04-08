Три специально перестроенных самолета F-16 появились на базе ВВС США Эглин. Эти машины способны выполнять автономные полеты и боевые миссии.

На базе ВВС США Эглин были замечены три перестроенные в беспилотные летательные аппараты самолета. Технику готовят к первым испытаниям. Беспилотники представляют собой восстановленные и модернизованные бывшие в эксплуатации F-16 версий C и D. Они принадлежат к программе VENOM-AFT. Об этом 7 апреля сообщает портал Defence 24.

Фото: Defence 24

Этот проект направлен на эксперименты с искусственным интеллектом, созданным для управления автономными боевыми машинами, которые будут созданы в рамках программы CCA (Collaborative Combat Aircraft). Речь идет не только о создании автономных беспилотных боевых беспилотников на базе F-16, но и о дальнейшем совершенствовании искусственного интеллекта, который однажды будет управлять автономной военной техникой.

Беспилотники были переданы в 96-й испытательный авиаполк и 53-й авиаполк, в состав которого входят, среди прочего: три испытательных отдела, группа тестирования и оценки и отдел компьютерных систем.

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Модернизованные F-16 будут выполнять автономные и полуавтономные полеты, но управлять ими дистанционно должны постоянно люди, а именно опытные пилоты вышеупомянутых испытательных подразделений.

Их наличие не только обеспечит безопасность испытаний, но и позволит наблюдать «от первого лица» за поведением самостоятельно действующего боевого летательного аппарата. В рамках испытаний пилоты будут включать и выключать различные алгоритмы согласно планам последующих испытаний. Самое главное, они будут сообщать свои данные и наблюдения инженерам, создающим алгоритмы искусственного интеллекта. После этого ИИ подлежит дальнейшей оптимизации.