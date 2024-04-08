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kosmos_news
Чат-бот платформы X распространял фейковые новости о нападении Ирана на Израиль
Платформа X (экс-Twitter) способствовала распространению ложного сообщения через своего чат-бота Grok.

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Чат-бот X, Grok, распространил ложное сообщение о том, что Иран нанес ракетный удар по Израилю.
Источник изображения: APA
Якобы в отместку за действия Израиля против ХАМАС в секторе Газа Иран выпустил ракеты по Тель-Авиву, говорится в сообщении на платформе X. Несколько зданий были разрушены и возникли пожары, написал Grok. Как сообщает портал Mashable, сообщение быстро распространилось по другим соцсетям. Однако нападения Ирана на Израиль, на самом деле не было. 

Причина ошибки чат-бота Grok, по-видимому, заключалась в том, что большое количество проверенных профилей на X опубликовали эту фейковую новость. Как тенденция, эта новость привлекла внимание чат-бота, который создал небольшой текст для главной страницы на X, чтобы предоставить читателям небольшую заметку на эту тему. 

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Раньше такую информацию и новости размещали на платформе люди. Группа специалистов также сотрудничала с информационными агентствами, такими как AP и Reuters, для обобщения популярных тем в Twitter. Однако после того, как Илон Маск взял под свой контроль Twitter в 2022 году, команда этих специалистов была уволена.

Некоторое время вообще не было такой контекстной информации. С 4 апреля Grok стали использовать вместо людей. С 5 апреля Grok могут использовать все премиум-пользователи X.

#технологии #искусственный интеллект #израиль #иран #grok #военные действия
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