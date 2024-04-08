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kosmos_news
НАСА выяснило причину ошибок зонда «Вояджер-1» - всё дело в одном неисправном чипе
Из-за одного неисправного чипа данные космического корабля «Вояджер-1» поступают на Землю в виде непонятных символов. Сейчас над решением проблемы работают специалисты НАСА.

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С ноября прошлого года данные, которые космический корабль «Вояджер-1» передает на Землю, больше не имеют смысла. Научные и телеметрические данные превращаются в непонятный набор символов. Поиск причины проблемы занял время, но теперь инженеры НАСА нашли ее.
«Вояджер-2». Изображение: APA
Ошибка, по-видимому, кроется в так называемой подсистеме полетных данных (FDS) – компьютере, который упаковывает данные перед отправкой их на Землю. В марте НАСА отправило на «Вояджер-1» компьютерную команду, призванную определить состояние памяти FDS. Оказалось, что 3% памяти неисправны, а это значит, что компьютер не работает должным образом.

Команда НАСА подозревает, что источником ошибки может быть один чип. В него могла попасть частица высокой энергии или он просто износился. Ведь «Вояджер-1» находится в космосе уже почти 47 лет. «Вояджер-1» был запущен в 1977 году вместе с «Вояджером-2». Зонды пересекли границы Солнечной системы и находятся в межзвездном пространстве.

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В любом случае, инженеры космического агентства США уверены, что им удастся найти решение, позволяющее починить неисправную часть FDS. Однако разработка такого решения может занять несколько недель или даже месяцев.

Что касается «Вояджера-2», НАСА потеряло связь со своим 46-летним космическим кораблем летом прошлого года. В конце июля космическое агентство США перенастроило «Вояджер-2». При этом специалисты повернули антенну космического корабля в сторону от Земли, что привело к потере связи между зондом и наземным экипажем. Зонд запрограммирован на автоматическую переориентацию несколько раз в год, чтобы его антенна продолжала указывать на Землю. НАСА смогло восстановить контакт с Землей в середине осени. Зонд «продолжает работать в обычном режиме», говорится в сообщении.

«Вояджер-2» в настоящее время исследует межзвездное пространство в 24,4 миллиарда километров от Земли. Вместе с «Вояджером-1» он уже много лет удивляет астрономов всего мира. Два космических корабля — первые искусственные объекты, пересекшие границы Солнечной системы. Фактически их миссия была запланирована всего на несколько лет.

Однако запасы мощности стареющего зонда истощаются. Радионуклидные батареи на «Вояджере-2», запущенном в 1977 году, дают все меньше и меньше энергии. Это ставит под угрозу функциональность приборов на борту.

Ученым пришлось пожертвовать одним из 5 инструментов и выключить его. Только недавно техники НАСА нашли способ включить последний, ранее неиспользованный резервный датчик и продолжить эксплуатацию прибора. Благодаря этому решению «Вояджер-2» продолжит предоставлять полные данные из космоса еще несколько лет.

#техника #технологии #космос #наса #чип #вояджер
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