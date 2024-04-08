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kosmos_news
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
Гиперзвуковые исследования в Китае призваны сделать безопасными высокоскоростные поезда, сообщает South China Morning Post.

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Группа исследователей в Китае, занимающаяся созданием гиперзвукового оружия, разработала новый тип механического датчика. В будущем он может повысить безопасность высокоскоростной железнодорожной сети страны – самой длинной и быстрой в мире.
Высокоскоростные поезда в Китае. Фото: APA
Для безопасности крайне важно как можно раньше обнаруживать и реагировать на деформации колес. Именно для этой цели ученые разработали новый тип датчика. Устройство в форме кольца толщиной с лист бумаги прикрепляется к стенке колеса поезда.

Согласно сообщению South China Morning Post, датчик может анализировать состояние колес с беспрецедентной точностью. Это решение позволяет локализовать и устранить уязвимости.

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В следующем году Китай хочет ввести в эксплуатацию новые поезда для своей высокоскоростной сети, которые смогут двигаться со скоростью до 400 км/ч. Ученые подчеркивают растущую важность передовых сенсорных технологий для работы этих поездов.

Ведущий автор исследования — Фэн Сюэ из Института механики твердого тела факультета аэрокосмической техники Университета Цинхуа. Он также возглавляет проект по датчикам для гиперзвуковых самолетов, финансируемый Национальным фондом естественных наук Китая.

Деформация материалов также представляет собой риск, который необходимо учитывать. Разработанные для этой цели датчики являются основой исследований высокоскоростных поездов.

Это один из многих случаев, когда изначально военные инновации используются в гражданском секторе. По данным South China Morning Post, исследователи также предполагают, что инновация может пойти и в другом направлении. Гражданская инфраструктура, такая как обширная сеть высокоскоростных железных дорог, представляет собой идеальный испытательный полигон для новых военных разработок.

#китай #технологии #транспорт
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