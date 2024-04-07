Индия готовит первый в истории страны пилотируемый полет в космос. Трое индийских астронавтов поднимутся на борт новой капсулы «Гаганьян» для многодневного полета на орбиту Земли. Они прошли подготовку в российском учебном центре.

На данный момент возможность доставлять людей на околоземную орбиту пока доступна только таким странам, как США, Китай и Россия. Есть еще Индия, которая вскоре осуществит свою первую пилотируемую миссию. Для нее будет использована новая космическая капсула «Гаганьян» (Gaganyaan). На борту будут находиться трое индийских астронавтов, отобранных для данной миссии в начале этого года.

Капсула «Гаганьян» во время испытаний. Фото: ISRO

Экипаж прошел необходимую подготовку к предстоящему полету. В настоящее время индийские космонавты вернулись из России, где они интенсивно тренировались в учебном центре Звездного городка. Для индийцев это знакомое место: первый индийский космонавт Ракеш Шарма также проходил здесь подготовку перед полетом на российскую орбитальную станцию «Салют-7» в 1984 году.



«Подготовка, которую прошла нынешняя группа, была гораздо более глубокой и содержательней, чем моя», - сказал Ракеш Шарма, слова которого приводит ТАСС.

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В интервью российскому информационному агентству Шарма подчеркнул, что тщательная подготовка индийского экипажа продемонстрировала сотрудничество индийских космонавтов с российским космическим агентством.



«Наверное, нам придется работать вместе в будущем», - добавил первый индийский космонавт и бывший командир эскадрильи ВВС Индии.

Он отметил в этом контексте, что конструкция самой индийской капсулы была вдохновлена кораблями «Союз», поэтому использованные в них решения внесли значительный вклад в ход опытно-конструкторских работ.

В состав экипажа миссии «Гаганьян» вошли Прашант Бала Кришнан Наир, Аджит Кришнан, Ангад Пратхап и Шубханску Шукла, которые являются пилотами ВВС Индии. В ходе этой исторической миссии трое из них проведут несколько дней в космосе на высоте около 400 км. Для вывода капсулы на орбиту была выбрана система запуска GSLV Mark 3 (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle).

Миссию должны были завершить в конце 2021 года, затем ее перенесли на 2022 год, однако из-за ряда проблем, вызванных пандемией COVID-19, бюджетных и организационных проблем, миссия была отложена. На данный момент ожидается, что полет должен состояться в 2025 году.

Прежде чем это произойдет, капсула должна совершить демонстрационный испытательный полет. На борту будет робот «Вёммитра». В ISRO (Космическое агентство Индии) подчеркнули, что он поможет лучше отслеживать параметры во время полета и оценивать воздействие космического излучения.