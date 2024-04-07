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kosmos_news
Следующий корабль Starship уже на стартовой площадке и готов к полёту в начале мая
SpaceX готовит четвертый полет самого большого в мире космического корабля и уже объявила возможную дату запуска.

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Менее чем через месяц после третьего полета SpaceX уже доставила на стартовую площадку следующую сверхтяжелую ракету-носитель гигантского комплекса Starship. Прежде чем состоится следующий запуск самого большого корабля всех времен, предстоит провести еще несколько испытаний.
SpaceX уже готовит к полету Starship. Фото: SpaceX
Предварительно, ускоритель Super Heavy подвергается статическим огневым испытаниям. Все 33 двигателя Raptor зажигаются. Космическая система остается закрепленной на земле. 2-я ступень — Starship — уже завершила это испытание.

Если все пойдет по плану, четвертый полет может состояться уже в начале мая, как объявила в прошлом месяце президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

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До сих пор ракета Starship взрывалась при каждом старте. Первый полет в апреле 2023 года завершился через 4 минуты, вскоре после отделения ракеты-носителя от разгонного блока. Во втором полете в ноябре 2023 года маневр отделения ракеты от корабля сработал, но через 8 минут ракета тоже взорвалась.

Третий полет в марте длился в общей сложности 50 минут. Starship смог успешно завершить некоторые испытания, такие как открытие и закрытие загрузочного люка в космосе. Однако, когда корабль снова вошел в атмосферу Земли, он фактически развалился.

#космос #spacex #ракета #starship
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