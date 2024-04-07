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Менее чем через месяц после третьего полета SpaceX уже доставила на стартовую площадку следующую сверхтяжелую ракету-носитель гигантского комплекса Starship. Прежде чем состоится следующий запуск самого большого корабля всех времен, предстоит провести еще несколько испытаний.
Предварительно, ускоритель Super Heavy подвергается статическим огневым испытаниям. Все 33 двигателя Raptor зажигаются. Космическая система остается закрепленной на земле. 2-я ступень — Starship — уже завершила это испытание.
Если все пойдет по плану, четвертый полет может состояться уже в начале мая, как объявила в прошлом месяце президент SpaceX Гвинн Шотвелл.
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До сих пор ракета Starship взрывалась при каждом старте. Первый полет в апреле 2023 года завершился через 4 минуты, вскоре после отделения ракеты-носителя от разгонного блока. Во втором полете в ноябре 2023 года маневр отделения ракеты от корабля сработал, но через 8 минут ракета тоже взорвалась.
Третий полет в марте длился в общей сложности 50 минут. Starship смог успешно завершить некоторые испытания, такие как открытие и закрытие загрузочного люка в космосе. Однако, когда корабль снова вошел в атмосферу Земли, он фактически развалился.